В ПАСЕ поставили условия России для возвращенияГазета.Ru 02:58

Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия, но с рядом условий, передает РИА "Новости".

В ПАСЕ поставили условия России для возвращения

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