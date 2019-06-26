Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФREGNUM 03:41
Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Выдвинутые при этом условия опубликованы в резолюции комитета. «Ассамблея постановляет ратифицировать полномочия российской делегации», — говорится в проекте документа.
Читать в источнике
Оценить195
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:31, Вашингтон
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
Обновлено в 07:58
Происшествия
Мужчина облил себя бензином у Минстроя
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы, передает агентство "Москва".
Обновлено в 06:03
Энергетика
Независимые АЗС просят предотвратить «деградацию» топливной отрасли
Союз независимых АЗС предлагает министру финансов кратно уменьшить акцизы и перенести налоговую нагрузку с нефтеперерабатывающей отрасли и розничных продавцов на добывающий сектор.
Обновлено в 08:06
Политика
Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился
Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.
Обновлено в 08:04
Политика
Басилашвили откровенно высказался о конфликте России и Грузии
Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт, возникший между Россией и Грузией.
Обновлено в 07:52
Экономика
Совет Федерации одобрил закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Совет Федерации одобрил закон о праве правительства выделить из бюджета 450 тысяч рублей на компенсацию ипотечного кредита каждой семье, где родилось три и более ребенка.
Обновлено в 06:31
Политика
Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом»
Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил
Обновлено в 06:39
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
Авто
Появились первые снимки салона нового Kia Mohave
Известно, что интерьер обновленного Mohave обзаведется другой передней панелью, рулевым колесом и рычагом переключения передач, иным блоком управления климатической установкой, а также мультимедийной системой с большим сенсорным экраном.
Обновлено вчера в 03:31
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Ford Puma имеет сходство с новой Fiesta. Puma получает более округлые передние формы и немного увеличенный дорожный просвет.
Обновлено в 00:40
Армия и оружие
В Донецке предотвратили покушения на глав силовых ведомств ДНР
«Сотрудники силовых ведомств ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 05:27
Политика
Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о подготовке встречи Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на G20 в Осаке.
Обновлено вчера в 06:27
Футбол
Гинер — о новом лимите: «Не нужно ограничивать количество легионеров, нужно растить своих игроков»
Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о новом лимите на легионеров, затронув в том числе тему юношеского футбола.
Обновлено в 08:09
Наука
Катинон и псилоцибин помогли грибам-паразитам изменить поведение цикад
Психоактивные вещества катинон и псилоцибин, которые вырабатывают паразитические грибы, по-видимому, помогают им менять поведение хозяев — периодических и однолетних цикад.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Двое десантников погибли в Крыму
Обновлено в 04:06
Происшествия
СК опроверг информацию о главном подозреваемом в убийстве жены Соколова
Ранее некоторые региональные СМИ написали, что главным подозреваемым по делу стал 15-летний сын Соколова, который прежде был допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого.
Обновлено в 05:54
Политика
Совфед одобрил приостановление ДРСМД
Совет Федерации одобрил закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:05
Политика
Посольство США направило ноту протеста в МИД РФ по делу Уилана
Посольство США заявило, что выразило российскому МИД протест в связи с ненадлежащим обращением в СИЗО с американским гражданином Полом Уиланом, обвиняемом в РФ в шпионаже.
Обновлено в 06:51
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Политика
Путин поздравил Зюганова с юбилеем
Обновлено в 07:26
Политика
Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, сообщили СМИ
Военная прокуратура Украины вызвала на допрос пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель, сообщили источники издания theБабель.
Обновлено в 06:56
Футбол
Дзюба признан лучшим игроком чемпионата по версии РФС
Победителем в самой главной номинации - лучший игрок сезона - стал форвард "Зенита" Артем Дзюба. (Сергей Егоров) В минувшем сезоне Дзюба провел 40 матчей за "Зенит", забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия
Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Здоровье
Диетолог назвала полезные для здоровья жиры
Что касается молочных жиров, то они полезны лишь в небольших количествах, поскольку в них содержится холестерин.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
В «Рособоронэкспорте» рассказали о запросах на покупку ракет «Калибр»
"Рособоронэкспорт" получает запросы на покупку новейших корабельных ракет "Калибр", но придерживается договоренностей о нераспространении, сообщил в среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Обновлено в 07:33
Общество
На месте ракетного завода в Москве появится деловой центр
На месте заброшенных корпусов построят Национальный космический центр и деловой центр с технопарками площадью почти 2,89 миллионов квадратных метров.
Обновлено в 03:33
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55