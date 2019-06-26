Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФREGNUM 03:41
Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Выдвинутые при этом условия опубликованы в резолюции комитета. «Ассамблея постановляет ратифицировать полномочия российской делегации», — говорится в проекте документа.
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Происшествия
В Крыму погибли двое десантников
Обновлено в 03:52
Происшествия
Кровля склада горит в Подмосковье
"В деревне Андреевское загорелась кровля склада на площади 15 кв. м. Также загорелись шесть металлических контейнеров рядом со складом", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:26
Политика
Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции
Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Авто
Петербургский завод Nissan объявил о приостановке производства
Петербургский автомобильный завод Nissan 25 июня объявил о приостановке производства своей продукции.
Обновлено в 05:19
Политика
В Госдуму внесли законопроект о статусе ополченцев Дагестана
В Государственную думу внесен проект закона, приравнивающий к ветеранам боевых действий дагестанских ополченцев, воевавших против боевиков.
Обновлено в 06:21
Транспорт
В ГИБДД сообщили о рекорде превышения скорости на Крымском мосту
Полиция зафиксировала максимальное превышение скорости движения на Крымском мосту в 243 км/ч.
Обновлено в 06:46
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом
Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Технологии
Apple купила стартап Drive.ai по разработке автомобилей с автопилотами
Во вторник Apple подтвердила возникшие ранее слухи о намерениях компании купить стартап Drive.ai по разработке самоуправляемых автомобилей.
Обновлено в 03:05
Общество
На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий
В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
В Донецке предотвратили покушения на глав силовых ведомств ДНР
«Сотрудники силовых ведомств ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 05:27
Футбол
«Уфа» и «Зенит» поменялись кругами
В соответствии с решением общего собрания Российской Премьер-Лиги и по инициативе «Уфы» и «Зенита», учитывая возможные неблагоприятные погодные условия, Премьер-Лига внесла соответствующие изменения в календарь: Матч 7-го тура РПЛ «Уфа» — «Зенит» пройдёт 24 августа в Уфе и начнётся в 16:30, а матч 21-го тура «Зенит» — «Уфа» состоится в Санкт-Петербурге (предварительно — в марте 2020 года).
Обновлено в 06:20
Музыка
На Ural Music Night выступит пять немецких групп: площадки
Чтобы не запутаться, Генконсульство Германии в Екатеринбурге подготовило путеводитель по немецким площадкам фестиваля.
Обновлено в 04:32
Политика
Суд в Киеве оспорил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 16:19
Кино
Скончался актер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 22:46
Энергетика
Правительство перестанет сдерживать цены на бензин
В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
Обновлено вчера в 01:57
Политика
Басилашвили резко высказался о конфликте с Грузией
Народный артист СССР Олег Басилашвили резко высказался о конфликте России с Грузией. Актер сделал заявление для СМИ.
Обновлено в 06:39
Экономика
В Казахстане запретят выдавать кредиты бедным гражданам
Президент Казахстана Жомарт-Касым Токаев поручил Нацбанку страны ввести запрет на выдачу кредитов бедным гражданам, следует из сообщения на сайте казахстанского лидера.
Обновлено в 05:29
Музыка
Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Новую разведывательную машину СБРМ представили на «Армии-2019»
На военно-техническом форуме "Армия-2019" представили новую специальную боевую разведывательную машину с радиолокационной станцией "Фара-ВР".
Обновлено в 06:28
Космос
Спутник «Ямал-601» вывели на рабочую орбиту
Обновлено в 06:18
Общество
Роскомнадзор начал готовить провайдеров к закону о суверенном Рунете
Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете и уже направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
Обновлено в 04:01
Экономика
Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине
Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено вчера в 02:07
Футбол
«Уфа» хочет заработать на продаже Кругового 2 миллиона евро
По данным "СЭ", уфимцы хотят получить неплохую прибыль с защитника Диналы Кругового, около 2 миллионов евро.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
У станицы Луганская в ЛНР начался отвод войск от линии соприкосновения
У станицы Луганская в ЛНР начался отвод вооруженных сил от линии соприкосновения, сообщает ТАСС со ссылкой на командование самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
ЛНР: Боевики украинских нацбатальонов уезжают в Сирию воевать за ИГИЛ
Боевики украинских националистических батальонов стали покидать Донбасс и уезжать в Сирию воевать на стороне террористической организации ИГИЛ (запрещена в России).
Обновлено в 00:44