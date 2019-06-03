Политика
Комитет ПАСЕ предложил РФ принять участие в июньской сессии АссамблеиИнтерфакс 14:05
Регламентный комитет ПАСЕ принял в понедельник проект резолюции, в которой предлагает разрешить России принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.
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Происшествия
В Подмосковье экс-спецназовец ГРУ убит в драке
Обновлено в 01:37
Политика
Зеленский обсудит в Брюсселе стратегию возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию возвращения Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель.
Обновлено в 22:14
Футбол
«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредников
"Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.
Обновлено в 11:42
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено в 10:17
Происшествия
17 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Японии
В результате ДТП пострадали 17 человек, включая 15 учеников младших классов.
Обновлено в 22:53
Происшествия
В Южно-Сахалинске завели дело после нападения с топором в здании мэрии
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после нападения мужчины с топором на человека в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 22:48
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Обновлено в 13:15
Происшествия
Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области
Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
Обновлено в 11:52
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено в 16:23
Автоспорт
Феттель не намерен уходить из Формулы-1 в ближайшие годы
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал информацию о своем возможном уходе из Формулы-1 в конце 2019 года.
Обновлено в 21:31
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей
Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.
Обновлено в 06:12
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Наука
Иммунные клетки оказались способны стимулировать рост опухоли
Обновлено в 14:01
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли
В Сент-Луисе сыгран четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Бостон Брюинз".
Обновлено в 23:10
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Под Екатеринбургом загорелся склад с лакокрасочной продукцией
Складские помещения с лакокрасочной продукцией загорелись в городе Арамиле Свердловской области.
Обновлено в 20:28
Политика
Помпео призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в ЕС
Госсекретарь США Майкл Помпео на Глобальном саммите по предпринимательству в Гааге призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в Евросоюз.
Обновлено в 22:30
Армия и оружие
Американский журнал признал неуязвимость «Авангарда»
Обновлено в 23:05
Культура
Начался новый отсчет: Ольга Бузова прервала два года воздержания
Певица Ольга Бузова призналась, что в ее жизни произошло радостное событие - окончились два года воздержания.
Обновлено в 21:08
Гаджеты
Apple представила новый Mac Pro с 28-ядерным процессором
На ежегодной конференции для разработчиков WWDC, состоявшейся 3 июня, американская компания Apple презентовала компьютер Mac Pro с процессором Intel Xeon с количеством ядер до 28.
Обновлено в 18:34
Религия
Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам
Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.
Обновлено в 19:55
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Политика
Зеленский назначил Кучму представителем по Донбассу
Обновлено в 07:32
Технологии
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Продажи легендарных фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении под названием "Зенит М" начинаются в России во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе" (входит в Ростех).
Обновлено в 20:13
Финансы
Альфа-Банк увеличил ставки по вкладам в рублях
Клиенты Альфа-Банка смогут открыть вклад на короткий срок по ставке до 6,75% годовых с учетом капитализации.
Обновлено в 07:56
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Обновлено в 07:32
Гаджеты
Apple представила операционную систему для планшетов iPad
На конференции Worldwide Developers Conference 2019 (WWDC 2019) вице-президент Apple Крейг Федериги представил операционную систему iPadOS для планшетов iPad.
Обновлено в 15:16
Политика
Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с Россией
Певец, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать чёткий закон для регулирования отношений с Россией.
Обновлено в 22:18