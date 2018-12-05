Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует участникам сделки сократить добычу нефти на первую половину 2019 года. Об этом сообщил министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи. Как передаёт CNBC Arabia, по его словам, сокращение возможно от уровня добычи в сентябре — октябре 2018 года.

Энергетика Энергетика Путин проведет телемост с месторождением Бованенково

Энергетика Энергетика Структура Фридмана купит нефтегазовую компанию в Мексике

Энергетика Энергетика На Украине нашли новое месторождение газа По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.

Энергетика Энергетика Польша запасла на зиму 3 млрд кубов газа Польша запасла на зиму три миллиарда кубометров природного газа, полностью заполнив подземные хранилища.

Энергетика Энергетика Сбои прокачки произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США Сбои произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США: прокачка по проекту Keystone компании TransCanada остановлена, а трубопровод Mainline корпорации Enbridge снизил объемы поставок, сообщило агентство Рейтер.

Энергетика Энергетика Бензин подорожает к Новому году Средняя цена нефти марки Urals в январе-ноябре 2018 г. составила $70,92 за баррель. В тот же период прошлого года она стоила 52,17 доллара.

Энергетика Энергетика Через 10 лет над Югрой перестанут гореть факелы Стоит отметить, что сейчас добыча чёрного золота в регионе стабилизировалась, хотя последние несколько лет она снижалась.

Энергетика Энергетика В губернии определились с ключевыми показателями развития конкуренции На недавней видеоконференции Федеральной антимонопольной службы с регионами ПФО министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов сообщил, что в нашей губернии запланировано активное содействие развитию конкуренции на 39 товарных рынках.

Энергетика Энергетика В Саратовской области нашли новое нефтяное месторождение

Энергетика Энергетика 13 декабря в Москве пройдет нефтегазовый форум Refinitiv 13 декабря 2018 года в Москве, в отеле InterContinental Тверская, состоится ежегодный Нефтегазовый форум Refinitiv.

Энергетика Энергетика Сахалинскую область ждут три года падения производства Свою роль должны сыграть и территории опережающего развития — на трех площадках сегодня зарегистрировано 27 резидентов, суммарные инвестиции в развитие территорий должны составить около 53 миллиардов рублей, а налоговые поступления за 10 лет — порядка 10 миллиардов.

Энергетика Энергетика Компания «Ростеха» обеспечит Россию системами зажигания По заявлению компании, производственная база предприятия позволяет полностью обеспечить системами зажигания и их компонентами всех производителей промышленных газотурбинных установок на российском рынке.

Энергетика Энергетика На 3% увеличился экспорт нефти через терминал КТК в ноябре 2018 5,154 млн тонн нефти прокачал терминал КТК в прошедшем месяце В ноябре 2018 года объем экспорта нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вырос на 3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года, до 5,154 млн тонн, сообщила пресс-служба КТК.

Энергетика Энергетика Продающей «дочке» Газпромнефти не дали повысить цены на топливо ООО «Газпромнефть – корпоративные продажи» попало под подозрение с намерением повысить цены на топливо при закупках нефтепродуктов для государственных заказчиков на 2019 год.