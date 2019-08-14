В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.

с чего всё началось

В России предлагают запретить эксплуатацию автомобилей, которые "достигли предельного срока эксплуатации". Об этом предложении рассказал заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина.

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