Авто
Минтранс изучает предложение о запрете старых автомобилейГазета.Ru 09:35
В России предлагают запретить эксплуатацию автомобилей, которые "достигли предельного срока эксплуатации". Об этом предложении рассказал заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина.
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с чего всё началось
В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.Коммерсантъвчера в 15:27
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Армия и оружие
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Обновлено в 10:27
Фигурное катание
«Последний герой»: Туктамышева представила проморолик к новому сезону
Обновлено в 12:25
Авто
АвтоВАЗ разрабатывал обновленную Lada Niva более 10 лет назад
За свой жизненный цикл Lada Niva пережила несколько частичных модернизаций, наиболее значительная из которых состоялась в 1993 году.
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Культура
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Обновлено вчера в 17:44
Общество
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Армен Джигарханян госпитализирован в реанимацию
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Обновлено в 07:29
Политика
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Происшествия
Силовики пришли с обысками в офис организации «Правовая инициатива»
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Женщина бросила дочь в кафе с запиской
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Половина граждан РФ собирается голосовать за «Единую Россию»
Большинство мест в Государственной думе нового созыва заняли бы представители "Единой России", КПРФ и ЛДПР, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.
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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) не станет для нее фатальным.
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