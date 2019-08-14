Авто

Минтранс изучает предложение о запрете старых автомобилейГазета.Ru 09:35

В России предлагают запретить эксплуатацию автомобилей, которые "достигли предельного срока эксплуатации". Об этом предложении рассказал заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина.
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с чего всё началось

В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин

В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.
Коммерсантъвчера в 15:27

Подробнее о событии

Минтранс заявил об обсуждении идеи о запрете старых автомобилей

РБК12:13

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Коммерсантъ01:18

Минтранс изучает предложение о запрете старых автомобилей

Газета.Ru09:35

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

РИА Новости04:44

В ГосДуме инициировали возможный запрет на эксплуатацию старых машин

Автостат02:23

Минтранс рассматривает предложение о запрете эксплуатации старых машин

ТАСС02:57

Утечка из Госдумы временно заморозила запрет на старые авто

URA.Ru07:44
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Экономика

На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии

Последний раз инверсия доходностей двухлетних и десятилетних гособлигаций США наблюдалась в 2006–2007 годах.
Обновлено в 07:51
Политика

Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле

Обновлено в 14:04
Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Общество

Суд поделил имущество Глушакова и его бывшей супруги

Никулинский суд Москвы вынес решение по делу о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова и его экс-супруги Дарьи, сообщила журналистам сама Дарья Глушакова.
Обновлено в 13:06
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Политика

Додон заявил о намерении Молдавии восстановить отношения с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с членом Палаты представителей конгресса США Майком Куигли, который находится с визитом в республике, сообщил о намерении Кишинева восстановить стратегические отношения с Россией.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие

Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС

На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Ольга Тумайкина озадачила поклонников фото с «беременным» животом

Ольга Тумайкина премного удивила поклонников, опубликовав фото с огромным животом.
Обновлено в 12:01
Политика

Представитель РФ ответил на слова постпреда Британии в ООН о Крыме

Исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский ответил на заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Карен Пирс о том, что в российском Крыму граждане Украины якобы не имеют доступа к базовым социальным услугам.
Обновлено в 13:20
Политика

Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 11:06
Футбол

Букмекеры: «Ливерпуль» обыграет «Челси» в Суперкубке УЕФА

В первом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» разгромил «Норвич» со счетом 4:1. «Челси», в свою очередь, в прошлом сезоне под руководством Маурицио Сарри выиграл Лигу Европы, в финальном матче победив «Арсенал».
Обновлено в 10:27
Фигурное катание

«Последний герой»: Туктамышева представила проморолик к новому сезону

Обновлено в 12:25
Авто

АвтоВАЗ разрабатывал обновленную Lada Niva более 10 лет назад

За свой жизненный цикл Lada Niva пережила несколько частичных модернизаций, наиболее значительная из которых состоялась в 1993 году.
Обновлено в 04:50
Культура

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Общество

Около 40% молодежи в России считают себя неверующими, выяснил опрос

Приблизительно 37% молодежи в России возрастом от 18 до 24 лет считают себя неверующими.
Обновлено в 13:55
Кино

Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби»

Кинокомпания Disney снимет ремейк мультфильма "Бэмби". Об этом сообщает We Got This Covered.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Британка едва не лишилась зрения, сварив яйца по рецепту из интернета

Обновлено в 11:40
Футбол

«Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи

Директор "Порту" по вопросам коммуникации Франсишку Мораес высказался о заявлении российского телеканала "Матч ТВ" по поводу отмены показа ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Краснодаром".
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян госпитализирован в реанимацию

Народный артист СССР Армен Джигарханян доставлен в одну из больниц Москвы.
Обновлено в 07:29
Политика

Украина передала Нидерландам уголовное дело по MH17

Украинские следователи передали в Нидерланды материалы уголовного дела о крушении в 2014 году в Донбассе пассажирского Boeing рейса MH17, сообщают "Украинские новости".
Обновлено в 05:17
Происшествия

Силовики пришли с обысками в офис организации «Правовая инициатива»

В Москве сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе организации «Правовая инициатива».
Обновлено в 06:29
Происшествия

Мать избитой девочки из Ингушетии захотела вернуть ее себе

Мать девочки Айши из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, заявила о желании забрать дочку и потребовала купить ей билет в Москву, где сейчас находится ребенок.
Обновлено в 12:47
Футбол

«ПСЖ» отстранил Неймара от тренировок с командой

В «Пари Сен-Жермен» приняли решение отстранить бразильского форварда Неймара от тренировок с командой, сообщает Esporte Interativo.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Пнувшему ростовчанку фельдшеру объявили выговор

Руководство городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону признало недопустимыми действия фельдшера, пнувшего пациентку.
Обновлено в 10:40
Политика

Зеленский упростит получение украинского гражданства для россиян

Украинский президент Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить проект закона об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства российским гражданам.
Обновлено вчера в 08:32
Общество

Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа

Обновлено в 10:43
Происшествия

Женщина бросила дочь в кафе с запиской

Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Политика

Половина граждан РФ собирается голосовать за «Единую Россию»

Большинство мест в Государственной думе нового созыва заняли бы представители "Единой России", КПРФ и ЛДПР, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.
Обновлено в 03:27
Политика

Орешкин оценил выход США из ВТО

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) не станет для нее фатальным.
Обновлено в 13:37
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