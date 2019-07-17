Экономика
Комитет Госдумы поддержал проект о субсидиях виноградарям и виноделамРИА Новости 15 июля в 08:04
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о предоставлении виноделам субсидий на возмещение их недополученных доходов и затрат, связанных с производством и реализацией винограда, а также произведенных из него вина и виноматериалов.
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Законопроект о поддержке виноградарей позволит создать условия для производства вина из нашего винограда
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