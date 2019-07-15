Экономика
Комитет Госдумы поддержал проект о субсидиях виноградарям и виноделамРИА Новости 15 июля в 08:04
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о предоставлении виноделам субсидий на возмещение их недополученных доходов и затрат, связанных с производством и реализацией винограда, а также произведенных из него вина и виноматериалов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Законопроект о поддержке виноградарей позволит создать условия для производства вина из нашего винограда
Государственная Дума РФ07:26
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:34, Ашберн
Политика
Премьер Нидерландов призвал к осторожности в деле о крушении МН17
«Разум призывает быть осторожным», — добавил премьер. По его словам, шаг за шагом расследование продвигается.
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва – 2015»
Бывший король Малайзии Мухаммад V, женившийся в ноябре прошлого года на обладательнице титула "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной, развелся со своей русской супругой.
Обновлено в 07:36
Футбол
Грузинская «Чихура» вышла во второй квалификационный раунд ЛЕ
Грузинская «Чихура» на своем поле победила люксембургскую «Фолу» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 13:51
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Футбол
«Ростов» объявил об уходе футболиста Гацкана
Российский футбольный клуб «Ростов» объявил об уходе из команды молдавского полузащитника Александра Гацкана.
Обновлено в 13:15
Политика
Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России
Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Политика
Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году
Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено в 12:34
Политика
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Политика
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Финансы
Российские акции дешевеют с начала июля. Вот 10 рекордсменов снижения
Акции ЛСР в начале июля упали на 23%. Второе место по глубине проседания заняли привилегированные ценные бумаги «Сургутнефтегаза».
Обновлено в 13:30
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов москвичей возросло до 51
В Москве возросло число пострадавших, которые отравились едой компании Healthy food из установленных в бизнес-центрах вендинговых автоматов "До Луны и обратно".
Обновлено в 13:31
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Культура
Актера Юрия Кузнецова экстренно госпитализировали
Заслуженный советский и российский артист Юрий Кузнецов был в срочном порядке госпитализирован в медицинское учреждение в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:17
Кино
«Игра престолов» получила 32 номинации на «Эмми»
Сериал «Игра престолов» получил рекордные 32 номинации на премию «Эмми», в том числе номинации «Лучший драматический сериал», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Суд продлил арест шести задержанным в Керченском проливе украинцам
Лефортовский суд Москвы в среду, 17 июля, продлил арест шести из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 05:57
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Футбол
Фернандо: «Прошедшие годы в „Спартаке“ запомнились золотым сезоном»
Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал об одном из самых ярких впечатлений за время выступления в московском клубе.
Обновлено в 13:34
Политика
Путин расширил упрощенный режим получения гражданства на весь Донбасс
Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые жили ранее в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:10
Политика
Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим бессрочного перемирия в Донбассе, сообщил представитель ОБСЕ в минской группе Мартин Сайдик в среду, 17 июля.
Обновлено в 14:05
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Экономика
Microsoft и AT&T договорились о партнерстве на $2 млрд
В заявлении компаний не говорится о сумме сделки, но, по данным Reuters, речь идет о $2 млрд.
Обновлено в 13:54
Политика
В Германии назначили министра обороны вместо Урсулы фон дер Ляйен
Председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр назначили министром обороны Германии взамен ушедшей в отставку Урсулы фон дер Ляйен, которую накануне утвердили главой Еврокомиссии.
Обновлено в 12:43
Политика
Служащим по контракту рядовым существенно повысят зарплату
Рядовым и сержантам, служащим по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно повысят зарплату, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Обновлено в 00:35
Политика
Зеленский срочно созывает Верховную раду
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал собрать внеочередное пленарное собрание Верховной рады.
Обновлено в 07:36