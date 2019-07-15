Экономика

Комитет Госдумы поддержал проект о субсидиях виноградарям и виноделамРИА Новости 15 июля в 08:04

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о предоставлении виноделам субсидий на возмещение их недополученных доходов и затрат, связанных с производством и реализацией винограда, а также произведенных из него вина и виноматериалов.
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Глава Кубани заявил, что налоговый вычет компенсирует виноделам повышение акцизных ставок

ТАСС11:52

Госдума решила поддержать отечественных виноделов

Москва 2409:44

Комитет Госдумы поддержал проект о субсидиях виноградарям и виноделам

РИА Новости15 июля в 08:04

Законопроект о поддержке виноградарей позволит создать условия для производства вина из нашего винограда

Государственная Дума РФ07:26

Виноградари получат государственную поддержку

Парламентская газета09:12

Госдума в первом чтении приняла пакет проектов о бюджетных субсидиях производителям вина

Агентство Москва07:29

Госдума повышает ставки акцизов на вино и вводит субсидии для виноделов

REGNUM07:50
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:58, Вашингтон
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В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор

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Служащим по контракту рядовым существенно повысят зарплату

Рядовым и сержантам, служащим по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно повысят зарплату, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
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Ирина Аллегрова отреагировала на травлю Леди Гаги хитом «Угонщица»

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Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
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Эксперты назвали самые ненадежные АКП

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Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению

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Трое из семи фигурантов уголовного дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, дали признательные показания.
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Жителей Чемодановки начали наказывать за перекрытую трассу с требованием выселить цыган

Бессоновский районный суд Пензенской области привлек к ответственности шестерых жителей села Чемодановка, перекрывших трассу с требованием выселить цыган, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
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Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
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