Политика

Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из ГрузииRT на русском 08:53

Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
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На заседании Совета Госдумы в понедельник будет обсуждаться возможный запрет на импорт в Россию грузинских вин и воды из Грузии, сообщил
 на странице в Facebook вице-спикер Госдумы, лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов.
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