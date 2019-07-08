с чего всё началось

Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.

Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии

Политика Украинский телеканал отменил телемост с «Россией 1» Украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста «Надо поговорить» с Россией, который должен был состояться 12 июля.

Политика Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2» Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».

Общество Глава патриаршей комиссии заявил, что женщины глупее мужчин Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей РПЦ Димитрий Смирнов считает, что женщины глупее мужчин.

Авто GM-АвтоВАЗ перезапустил конвейер Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия, пятидневный простой завода был плановым.

Политика Симоньян напомнила грузинам слова, превращающие человека в «существо» Грузинский телеведущий Георгий Габуния перестал быть не только мужчиной, но и человеком, когда позволил себе оскорбить покойных родителей президента РФ.

Политика В Госдуме призвали заморозить отношения между Россией и Грузией Депутат Госдумы Евгений Примаков («Единая Россия») считает оздороваливающей заморозку отношений между Россией и Грузией и рекомендует в режиме автоответчика реагировать на провокации.

Происшествия Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину Полиция задержала мужчину, который отказывался впускать судебных приставов и угрожал взорвать в квартире гранату.

Гаджеты Microsoft сообщила о серьезной ошибке в обновлении Windows 10 Microsoft сообщила пользователям Windows 10, что недавнее обновление KB4501375 плохо влияет на работу диспетчера подключений удаленного доступа (Remote Access Connection Manager — RASMAN).

Происшествия Гандболистка сборной России утонула в Польше Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа поднимут пенсию Например, в 2017 году стоимость одного балла составляла 78,58 ₽. Значит, оформивший пенсию с 1 апреля до 31 декабря 2017 года получит прибавку в размере 235,74 ₽. Для тех, кто вышел на пенсию в 2018 году, она будет чуть выше: балл равнялся 81,49 ₽, прибавка составит 244,47 ₽. Работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2019 году, получат прибавку в 2020.

Экономика Курс лиры снизился после увольнения председателя центробанка Турции Турецкая лира ослабла по отношению к доллару после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выходные уволил председателя центробанка Мурата Четинкая.

Транспорт Весь задержанный багаж отправлен из Шереметьево Весь задержанный багаж пассажиров Шереметьево отправлен по назначению.

Общество В Башкирии пытались фальсифицировать результаты сдачи ЕГЭ О попытке фальсификации на одном из пунктов сдачи ЕГЭ в Балтачевском районе Башкирии сообщил сегодня, 8 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров на правительственном совещании.

Шоу-бизнес Топалов потратил на свадьбу с Тодоренко больше семи миллионов рублей Певец Влад Топалов потратил на свадьбу с телеведущей Региной Тодоренко свыше семи миллионов рублей.

Политика Путин назначил Евкурова замминистра обороны Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.

Авто Стала известна российская цена на новый китайский пикап JAC T6 1 сентября 2019 года китайский JAC привезет в Россию свой новый пикап T6.

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте Ставки по базовой линейке для массовых клиентов снижены на разные величины: от 0,45 до 0,55 процентного пункта в рублях и от 0,05 до 0,75 процентного пункта в долларах США в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств, говорится в ответе Сбербанка.

Политика Министр экономики ФРГ обосновал необходимость «Северного потока-2» Как пояснил Альтмайер, «речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки», что очень важно с учетом того, что потребность экономики ФРГ в природном газе в ближайшие годы существенно вырастет.

Политика Суд отказался считать критику «Единой России» оскорблением власти В Татарстане суд отказался признать критику в адрес партии «Единая Россия» оскорблением государственной власти.

Политика Архангельский губернатор опроверг информацию СМИ о возможной отставке Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что в рамках очередной ротации могут быть заменены главы Архангельской и Калужской областей Игорь Орлов и Анатолий Артамонов, велика вероятность отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева, также возможна отставка еще нескольких губернаторов.

Авто Названы самые популярные иномарки в РФ до 1 млн рублей Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.

Происшествия Журналистов «МБХ медиа» задержали возле резиденции Путина Журналистов «МБХ медиа» Анастасию Кулагину, Марию Погребняк и Андрея Золотова задержали около резиденции Владимира Путина на Рублево-Успенском шоссе.

Гаджеты Появились изображения смартфона Google Pixel 4 XL Инсайдер Onleaks вместе с сайтом pricebaba опубликовал первые изображения нового PIxel 4 XL.

Политика Авиакомпании России и Грузии выполняют последние рейсы между странами Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines совершили последние рейсы в Россию перед вступлением в силу запрета на перелеты между странами.

Происшествия В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.

Политика Минск высказался по поводу предложения Зеленского Путину Минск готов на высоком уровне обеспечить встречу президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина.