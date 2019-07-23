Экономика
Комитет Госдумы поддержал повышение НДС на пальмовое маслоФАН 22 июля в 06:07
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал повышение НДС на пальмовое масло до 20%, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Соответствующая поправка была внесена к проекту о снижении НДС на фрукты и ягоды с 20% до 10%.
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