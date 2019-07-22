Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение НДС на пальмовое маслоDP.RU вчера в 06:28
Комитет Госдумы по налогам и сборам одобрил законопроект, снижающий на 10% НДС на фрукты и овощи и повышающий на 20% НДС на пальмовое масло, передает в понедельник РИА Новости. Документ рекомендовано принять во втором чтении.
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Госдума рассмотрит отмену льготной ставки НДС на пальмовое масло
Национальная служба новостейвчера в 17:11
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 05:19, Вашингтон
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Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
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Самолет AzurAir вернулся в аэропорт Антальи из-за нештатной ситуации
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Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS
Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).
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Европа опасается сближения России и Украины после выборов в Раду
Европейские страны опасаются возможности сближения России и Украины после выборов в Верховную Раду.
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У подавляющего большинства россиян (88%) никогда не было татуировок, при этом более половины респондентов (58%) нейтрально относятся к их обладателям.
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Журналистам не удалось узнать, летал ли Гудков в Варну, чтобы проверить семейный бизнес, или для получения новых распоряжений от спонсора после провала оппозиционеров на выборах в Московскую гордуму.
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В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
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Умер актер из бондианы Дэвид Хедисон
Американский актер Дэвид Хедисон, исполнивший в двух фильмах бондианы роль агента ЦРУ Феликса Лейтера, умер в Лос-Анджелесе на 93-м году жизни.
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Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене
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Президент США Дональд Трамп заявил, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней, но не он хочет этого делать, так как в случае этой операции погибли бы 10 миллионов человек.
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Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля
Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.
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В Благовещенске из озера в парке Дружбы выловили 10-килограммовый пельмень, сообщается на странице парка в Instagram.
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Россияне стали торговать через соцсети и мессенджеры
Время с начала 2019 года показало небывалый рост популярности социальный сетей и месенджеров для купли/продажи товаров и услуг среди россиян.
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Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве
Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
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