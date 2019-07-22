Комитет Госдумы по налогам и сборам одобрил законопроект, снижающий на 10% НДС на фрукты и овощи и повышающий на 20% НДС на пальмовое масло, передает в понедельник РИА Новости. Документ рекомендовано принять во втором чтении.

Происшествия Радикалов из секты «Домой в СССР» задержали при попытке захвата зданий Более 20 радикалов из секты «Домой в СССР» задержаны в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) при попытке вооруженных захватов административных зданий.

Экономика Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Авто Названы авто, на уход за которыми россияне тратят больше времени В рамках исследования «Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля» журналисты издания «Автостат» выяснили, на какие автомобили российские автовладельцы больше всего тратят свое свободное время.

Экономика Счетная палата воспротивилась тратам ФНБ на экспортные кредиты Счетная палата РФ предупредила о необходимости повременить с принятием поправки в Бюджетный кодекс, которая позволяет правительству направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на экспортные кредиты.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.

Политика Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.

Политика Путин отменил санкции России в отношении Эритреи Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.

Здоровье НМУ 1 степени опасности объявили в Барнауле и Бийске из-за смога «Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — написано на сайте Алтайского ЦГМС.

Гаджеты Apple покупает 5G бизнес Intel за $ 1 млрд На следующей неделе может быть достигнуто соглашение по приобретению компанией Apple этой части бизнеса Intel, охватывающей портфель патентов и сотрудников на сумму $ 1 млрд.

Технологии Ритейлу добавят аналитики Сетям предложат новый продукт для подсчета посетителей Рост интереса ритейла к мониторингу очередей и подсчету посетителей стимулирует разработчиков подобных технологий.

Транспорт В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах В российских городах могут значительно сократить минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей, пишет газета "Известия" со ссылкой на руководителя проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александра Шумского.

Армия и оружие Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Политика Более четверти продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой В отдельных регионах России до 80% рынка бутилированной питьевой воды занимает поддельная продукция, а в среднем по стране этот показатель достигает 25—30%.

Политика Опровергнуты планы продажи Карелии Финляндии Бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис заявил, что российская сторона не собиралась продавать Финляндии граничащую с ней Карелию.

Общество Служащим банков могут запретить пользоваться смартфонами на работе Сотрудникам банков могут запретить пользоваться мобильными телефонами с камерой на рабочем месте, так профильные ассоциации рассчитывают предотвратить утечки данных клиентов, пишет газета "Известия" во вторник.

Армия и оружие Пентагон проводит секретную операцию возле Вашингтона Пентагон при помощи американских военных и вертолетов Black Hawk проводит секретную операцию вблизи Вашингтона.

Шоу-бизнес Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.

Авто АвтоВАЗ запустил продажи Lada Xray Cross с вариатором АвтоВАЗ начал продажи LADA XRay Cross AT с вариатором Jatco JF015E и 1,8-литровым двигателем Renault H4Mk.

Политика Лукашенко призвал ЕС помочь Украине Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.

Политика Зеленский рассказал, кого видит премьером Украины Украинский лидер подчеркнул, что не намерен менять свою позицию, хотя она может не понравиться идущим в парламент людям, которые бы хотели занять этот пост.

Происшествия В Уфе идут слушания по делу о групповом изнасиловании дознавательницы Сегодня в Уфе начался суд над тремя бывшими начальниками полиции, которых обвинили в изнасиловании дознавательницы.