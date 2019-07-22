Экономика

Комитет Госдумы одобрил повышение НДС на пальмовое маслоDP.RU 06:28

Комитет Госдумы по налогам и сборам одобрил законопроект, снижающий на 10% НДС на фрукты и овощи и повышающий на 20% НДС на пальмовое масло, передает в понедельник РИА Новости. Документ рекомендовано принять во втором чтении.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Госдума рассмотрит отмену льготной ставки НДС на пальмовое масло

Национальная служба новостей17:11

Госдума рассмотрит отмену льготной ставки НДС на пальмовое масло

ТАСС17:07

В Госдуме поддержали повышение НДС на пальмовое масло

RT на русском11:42

Комитет Госдумы одобрил повышение НДС на пальмовое масло

Росбалт06:57

Бюджетный комитет Госдумы одобрил повышение НДС на пальмовое масло до 20%

РИА Новости06:26

НДС на пальмовое масло может быть повышен в два раза

Тульская служба новостейвчера в 03:08

Госдума снизит налоги на фрукты: чтобы ели больше витаминов

Sibnet Новости20 июля в 08:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 23:09, Вашингтон
Происшествия

Названа причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае

Обновлено в 22:43
Происшествия

Радикалов из секты «Домой в СССР» задержали при попытке захвата зданий

Более 20 радикалов из секты «Домой в СССР» задержаны в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) при попытке вооруженных захватов административных зданий.
Обновлено в 03:55
Экономика

Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

Обновлено в 16:03
Авто

Названы авто, на уход за которыми россияне тратят больше времени

В рамках исследования «Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля» журналисты издания «Автостат» выяснили, на какие автомобили российские автовладельцы больше всего тратят свое свободное время.
Обновлено в 14:51
Кино

Представлен первый концепт-арт Вечных

Обновлено в 03:31
Экономика

Счетная палата воспротивилась тратам ФНБ на экспортные кредиты

Счетная палата РФ предупредила о необходимости повременить с принятием поправки в Бюджетный кодекс, которая позволяет правительству направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на экспортные кредиты.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Во Франции нашли пропавшую 50 лет назад подлодку

Обновлено в 08:16
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено в 19:41
Политика

Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено в 22:05
Политика

Путин отменил санкции России в отношении Эритреи

Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.
Обновлено в 09:43
Политика

Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов

Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.
Обновлено в 20:38
Здоровье

НМУ 1 степени опасности объявили в Барнауле и Бийске из-за смога

«Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — написано на сайте Алтайского ЦГМС.
Обновлено в 22:37
Гаджеты

Apple покупает 5G бизнес Intel за $ 1 млрд

На следующей неделе может быть достигнуто соглашение по приобретению компанией Apple этой части бизнеса Intel, охватывающей портфель патентов и сотрудников на сумму $ 1 млрд.
Обновлено в 21:57
Технологии

Ритейлу добавят аналитики

Сетям предложат новый продукт для подсчета посетителей Рост интереса ритейла к мониторингу очередей и подсчету посетителей стимулирует разработчиков подобных технологий.
Обновлено в 18:49
Транспорт

В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах

В российских городах могут значительно сократить минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей, пишет газета "Известия" со ссылкой на руководителя проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александра Шумского.
Обновлено в 21:28
Армия и оружие

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.
Обновлено в 22:49
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят»

Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Политика

Более четверти продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой

В отдельных регионах России до 80% рынка бутилированной питьевой воды занимает поддельная продукция, а в среднем по стране этот показатель достигает 25—30%.
Обновлено в 13:19
Политика

Опровергнуты планы продажи Карелии Финляндии

Бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис заявил, что российская сторона не собиралась продавать Финляндии граничащую с ней Карелию.
Обновлено в 22:02
Общество

Служащим банков могут запретить пользоваться смартфонами на работе

Сотрудникам банков могут запретить пользоваться мобильными телефонами с камерой на рабочем месте, так профильные ассоциации рассчитывают предотвратить утечки данных клиентов, пишет газета "Известия" во вторник.
Обновлено в 19:48
Армия и оружие

Пентагон проводит секретную операцию возле Вашингтона

Пентагон при помощи американских военных и вертолетов Black Hawk проводит секретную операцию вблизи Вашингтона.
Обновлено в 20:56
Шоу-бизнес

Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной

Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.
Обновлено в 15:48
Кино

Минкультуры выделит деньги на новые серии «Умки» и «Веселой карусели»

Деньги получат, в том числе, 10 мультфильмов от студии «Союзмоультфильм».
Обновлено в 16:03
Происшествия

Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона

Обновлено в 10:59
Авто

АвтоВАЗ запустил продажи Lada Xray Cross с вариатором

АвтоВАЗ начал продажи LADA XRay Cross AT с вариатором Jatco JF015E и 1,8-литровым двигателем Renault H4Mk.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Лукашенко призвал ЕС помочь Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.
Обновлено в 09:00
Политика

Зеленский рассказал, кого видит премьером Украины

Украинский лидер подчеркнул, что не намерен менять свою позицию, хотя она может не понравиться идущим в парламент людям, которые бы хотели занять этот пост.
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия

В Уфе идут слушания по делу о групповом изнасиловании дознавательницы

Сегодня в Уфе начался суд над тремя бывшими начальниками полиции, которых обвинили в изнасиловании дознавательницы.
Обновлено в 03:26
Футбол

Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено в 06:30
ещё по теме
Главное