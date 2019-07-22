Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение НДС на пальмовое маслоDP.RU вчера в 06:28
Комитет Госдумы по налогам и сборам одобрил законопроект, снижающий на 10% НДС на фрукты и овощи и повышающий на 20% НДС на пальмовое масло, передает в понедельник РИА Новости. Документ рекомендовано принять во втором чтении.
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Госдума рассмотрит отмену льготной ставки НДС на пальмовое масло
Национальная служба новостейвчера в 17:11
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Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
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