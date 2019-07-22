Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение НДС на пальмовое маслоDP.RU вчера в 06:28
Комитет Госдумы по налогам и сборам одобрил законопроект, снижающий на 10% НДС на фрукты и овощи и повышающий на 20% НДС на пальмовое масло, передает в понедельник РИА Новости. Документ рекомендовано принять во втором чтении.
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Госдума рассмотрит отмену льготной ставки НДС на пальмовое масло
Национальная служба новостейвчера в 17:11
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УАЗ «Патриот» получит дизельный двигатель от Ford
Обновленный внедорожник УАЗ "Патриот" 2020 модельного года оснастят 2,2-литровым турбодизелем от Ford Transit.
Обновлено вчера в 12:35
Энергетика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
В Петербурге убили активистку и правозащитницу Елену Григорьеву
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Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт
Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.
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Нападающий «Салавата Юлаева» Павел Шэн подписал контракт с «Бостоном»
Накануне стало известно, что молодой форвард «Салавата Юлаева» Павел Шэн заключил контракт новичка с клубом НХЛ «Бостон Брюинз».
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Порошенко собрался расшатать Украину
Бывший президент Украины Петр Порошенко планирует создать протестное движение в парламенте и в стране.
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивал» РФ не нарушать важные договоры.
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Новые тайные тюрьмы нашли на Украине
Уточняется, что секретные тюрьмы СБУ располагались в Харькове, Краматорске, Красноармейске, Мариуполе, по всей линии соприкосновения в Донбассе и в других городах страны.
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Фернанду Гомеш, занимающий пост директора скаутингового департамента "Порту" прокомментировал результаты жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, по результатам которых португальцам достался российский "Краснодар", сообщает ТАСС.
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Армия и оружие
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Американцам, которые смеялись над «мультиками», где Россия демонстрировала свои успехи в области нового вооружения, уже не смешно, они видят угрозу даже просто в существовании РФ, заявил израильский политолог Яков Кедми.
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США и Пакистан заявили о намерении восстановить прочные военные связи
Соединенные Штаты и Пакистан намерены расширить торговые связи и возродить прочное военное сотрудничество между двумя странами.
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