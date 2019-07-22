Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который снижает НДС на фрукты и ягоды, произведенные в России, до 10% и повышает этот налог до 20% на пальмовое масло.

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Комитет Госдумы по налогам и сборам одобрил законопроект, снижающий на 10% НДС на фрукты и овощи и повышающий на 20% НДС на пальмовое масло, передает в понедельник РИА Новости. Документ рекомендовано принять во втором чтении.

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