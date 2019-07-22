Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%. Норма была принята как поправка ко второму чтению законопроекта о снижении ставки НДС для плодово-ягодной продукции до 10%.

Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло

Политика МИД России прокомментировал выборы на Украине Результаты парламентских выборов на Украине говорят об усталости народа страны от политики запугивания и террора, следует из комментария МИД России.

Происшествия Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой Как отмечается, 54-летний водитель скорой помощи не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.

Политика Чавушоглу предупредил США об ответных мерах на санкции из-за С-400 Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара заинтересована в развитии сотрудничества с США, но готова принять ответные меры в случае введения санкций со стороны Вашингтона из-за покупки российских ЗРК С-400.

Происшествия В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа В поселке Буланаше Свердловской области в двухэтажном доме произошел хлопок газа, об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.

Футбол «Краснодар» и «Порту» сыграют в квалификации Лиги чемпионов Российский футбольный клуб «Краснодар» сыграет с португальским «Порту» в третьей квалификационной стадии Лиги чемпионов УЕФА, сообщается в твиттере Союза европейских футбольных ассоциаций.

Экономика Western Union ограничила сумму переводов за границу 29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.

Происшествия Опубликовано первое видео с командой задержанного Ираном танкера Видеозапись с экипажем британского танкера, задержанного Ираном, опубликована в сети. Ролик разместил телеканал SkyNews.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Театры Теодор Курентзис написал заявление об уходе из Пермского театра Худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис написал заявление об уходе, в котором просит освободить его от занимаемой должности с 21 августа.

Экономика Банк «Россия» подал иск к Utair на 155 млн рублей В качестве третьих лиц привлечены 10 банков, в том числе те, которые в 2015 году выдали Utair, балансировавшей на грани банкротства, два синдицированных кредита совокупным объемом 42,6 млрд руб.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.

Политика В Киеве освободили экс-председателя фракции Партии регионов Апелляционный суд в Киеве освободил экс-председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова из-под стражи, сообщил Андрей Портнов - экс-замглавы администрации бывшего президента Виктора Януковича.

Политика Медведчук заявил об использовании русского языка в знак протеста Глава «Оппозиционной платформы — за жизнь» Виктор Медведчук говорит на русском языке, чтобы таким образом «выразить протест».

Политика Путин отменил санкции России в отношении Эритреи Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.

Происшествия Экс-глава Каменска-Уральского получил 8 лет колонии за взятку Астахов признан виновным по ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки), ему назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима и штрафа в размере около 12 млн рублей, что соответствует двукратной сумме взятки.

Футбол В Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев (оба из ЛДПР) внесли в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий розничную продажу пива на стадионах при условии заключения договора между ИП и организаторами соревнований, следует из электронной базы данных Госдумы.

Авто Уникальный прототип Jaguar из 60-х превратили в дорожный спорткар Британская фирма Ecurie Cars анонсировала выпуск дорожного спорткара с внешностью гоночного прототипа Jaguar XJ13 из 60-х.

Политика Ельцин собирался продать Карелию Финляндии Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.