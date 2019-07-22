Экономика

Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое маслоТАСС 06:16

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%. Норма была принята как поправка ко второму чтению законопроекта о снижении ставки НДС для плодово-ягодной продукции до 10%.
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Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло

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