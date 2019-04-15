Экономика
Комитет Госдумы одобрил льготы по НДФЛ при «ипотечных каникулах»РИА Новости вчера в 05:50
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который освобождает от подоходного налога материальную выгоду, получаемую гражданами в ходе "ипотечных каникул".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Госдума рассмотрит в третьем чтении проект о налоговых льготах организаторам ЧЕ-2020 по футболу в РФ
Агентство Москвавчера в 18:14
Комитет Госдумы поддержал законопроект о налоговых льготах во время «ипотечных каникул»
Rambler News Serviceвчера в 08:37
Россияне могут получить льготы по НДФЛ во время «ипотечных каникул»
Парламентская газетавчера в 06:29
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 03:54, Ашберн
Транспорт
В России могут ввести платные перекрестки
Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19
Хоккей
В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина
Обновлено в 03:19
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
В Красноярске наказали учительницу, избившую школьниц
В Красноярске и. о. директора школы №151 Ирина Боринских проинформировала об увольнении учительницы английского языка после инцидента с ученицами восьмого класса, которых педагог ударила.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске
Обновлено в 02:13
Происшествия
Основная структура Нотр-Дам спасена — министр культуры Франции
Основная структура здания собора Парижской Богоматери спасена, хотя «ситуация крайне нестабильная», заявил министр культуры Франции Франк Риестер 16 апреля в эфире радиостанции France Inter.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве
В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Культура
Fox: умерла актриса Джорджия Энджел
Обновлено в 00:12
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено вчера в 21:27
Общество
Россельхознадзор попросил ФНС проверить белорусских посредников
Россельхознадзор попросит Федеральную налоговую службу (ФНС) проверить 36 белорусских компаний-посредников, нелегально поставляющих продукцию в Россию под видом перевозки в Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Китае задержали мужчину, бросавшего монеты в двигатель самолета
Рейс авиакомпании Tianjin Airlines был задержан на два часа после того, как авиакомпании из соображений безопасности пришлось поменять борт из-за пассажира, бросавшего монеты на удачу в двигатель самолета, следует из заявления авиаперевозчика.
Обновлено в 03:03
Экономика
Руководитель Газпромбанка стал акционером «Газпрома»
По расчетам "Интерфакса", топ-менеджер купил более 4 млн акций на общую сумму около 661 млн руб. Акимов – член совета директоров "Газпрома" с 2011 г. Монополия, в свою очередь, является одним из акционеров Газпромбанка.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Обновлено вчера в 06:28
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Политика
Штаб Зеленского не признает референдум в Крыму
Команда кандидата в президенты Украины считает, что референдум не может свидетельствовать о свободном волеизъявлении Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не признает референдум о воссоединении Крыма с Россией, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
В Петербурге мошенница оставила 92-летнюю бабушку без 300 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Напомним, ранее в Петербурге сожитель украл у беременной почтальонки сумку со 185 тысячами.
Обновлено в 03:16
Музыка
Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019
Обновлено в 02:18
Политика
Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве
Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток — 2".
Обновлено вчера в 04:29
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари
Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:29
Происшествия
Пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
Юбилей отмечает примадонна российской эстрады Алла Пугачева
Сегодня юбилей отмечает примадонна российской эстрады Алла Пугачева.
Обновлено вчера в 09:05
Шоу-бизнес
Алдонин вмешался в спор с Фроловым из-за квартиры Началовой
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин планирует урегулировать спор с гражданским мужем певицы, хоккеистом Александром Фроловым, в судебном порядке.
Обновлено в 02:48
Общество
Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»
Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Обновлено в 03:23
Финансы
Февральские вложения России в гособлигации США выросли на 10%
Объем российских вложений в американские государственные бумаги (U.S. Treasury Securities) увеличился в феврале 2019 года примерно на 10% — с $13,180 млрд в январе до $14,507 млрд.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Сети появилось видео пожара внутри собора Парижской Богоматери
В интернете появилось видео, снятое во время тушения пожара внутри всемирно известного собора Норт-Дам де Пари.
Обновлено вчера в 19:35
Космос
SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy
Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
Обновлено в 03:14
Общество
Переменная облачность и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве
Сухая и теплая погода с температурой до плюс 13 градусов ожидается в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Космос
Pepsi запустит рекламу на орбите Земли
Первым клиентом StartRocket станет корпорация PepsiCo, которая готова разместить на орбите рекламу своего энергетика Adrenaline Rush.
Обновлено вчера в 05:35