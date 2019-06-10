Комитет ГД одобрил проект поправок в бюджет на 2019-2021 годыДума ТВ 05:46

Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект по корректировке бюджета на текущий и последующие годы, внесенный правительством.

Комитет ГД одобрил проект поправок в бюджет на 2019-2021 годы

Политика Зеленский решил уволить всех губернаторов Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.

Происшествия Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости".

Футбол Скандал с футболистом сборной Турции произошёл в Исландии Футболист сборной Турции Эмре Белезоглу по прибытии в Исландию на отборочный матч чемпионата Европы — 2020 попал в неприятную ситуацию.

Общество Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание Российский продюсер Бари Алибасов очнулся, спросил про своего кота и вновь потерял сознание.

Армия и оружие Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.

Хоккей Двукратный чемпион СССР по хоккею Юрий Борисов умер на 81-м году жизни Двукратный чемпион СССР в составе московского "Спартака" Юрий Борисов ушел из жизни в возрасте 80 лет, сообщается на сайте хоккейного клуба.

Происшествия Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.

Общество В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.

Футбол Сергей Семак женится после матча со «Спартаком» Свадьба Сергея Семака - главного футбольного тренера петербургского клуба «Зенит» - состоится 3 сентября.

Музыка Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ» Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".

Происшествия Появилось видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тульской области, четыре автомобиля из колонны, направлявшейся в Керчь для плановых работ по разминированию, сделали техническую остановку.

Происшествия В ООН признали нарушение иммунитета российского дипломата в Косово Советник по правовым вопросам ООН Ферреро де Суарес заявил, что косовская полиция нарушила дипломатический иммунитет российского сотрудника миссии Михаила Краснощекова.

Общество В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».

Происшествия Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии Полковника Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.

Игры В Microsoft рассказали, какой будет новая Xbox Представители Microsoft в ходе выступления на выставке Electronic Entertainment Expo рассказали, что консоль будет в четыре раза мощнее и производительнее, чем Xbox One.

Шоу-бизнес Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.

Футбол Борьба Риксена: экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечере Болезнь отняла у него возможность жить с семьей — теперь он находится в хосписе, болезнь отняла голос и былую мощь, но свой последний вечер Риксен решил провести среди тех, кто помогает ему сохранить его сущность, поддерживает в этой борьбе.

Общество Камеры наружного наблюдения засняли на видео Добби из «Гарри Поттера» Проверяя камеры наблюдения в своем доме, американка Вивиан Гомес заметила на экране монитора крошечную фигуру с заостренными ушами и длинными тонкими конечностями.

Происшествия Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле "В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.

Транспорт Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.

Происшествия В Петербурге задержали активистов «Весны» Полиция Петербурга задержала и отвезла в 71-й отдел полиции координатора движения «Весна» Александру Лобовикову.

Происшествия «Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.

Шоу-бизнес Агата Муцениеце опровергла развод с Прилучным Супруга актера Павла Прилучного - Агата Муцениеце, дала откровенное интервью, в ходе которого поделилась информацией, касающейся развода с супругом.