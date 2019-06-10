Экономика
Комитет ГД одобрил проект поправок в бюджет на 2019-2021 годыДума ТВ 05:46
Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект по корректировке бюджета на текущий и последующие годы, внесенный правительством.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 12:27, Ашберн
Армия и оружие
ВМФ следит за учениями НАТО в Балтийском море
Обновлено в 09:48
Политика
Зеленский решил уволить всех губернаторов
Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Футбол
Скандал с футболистом сборной Турции произошёл в Исландии
Футболист сборной Турции Эмре Белезоглу по прибытии в Исландию на отборочный матч чемпионата Европы — 2020 попал в неприятную ситуацию.
Обновлено в 11:05
Общество
Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание
Российский продюсер Бари Алибасов очнулся, спросил про своего кота и вновь потерял сознание.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Хоккей
Двукратный чемпион СССР по хоккею Юрий Борисов умер на 81-м году жизни
Двукратный чемпион СССР в составе московского "Спартака" Юрий Борисов ушел из жизни в возрасте 80 лет, сообщается на сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК
Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Общество
В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии
Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Футбол
Сергей Семак женится после матча со «Спартаком»
Свадьба Сергея Семака - главного футбольного тренера петербургского клуба «Зенит» - состоится 3 сентября.
Обновлено в 12:04
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Происшествия
Появилось видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тульской области, четыре автомобиля из колонны, направлявшейся в Керчь для плановых работ по разминированию, сделали техническую остановку.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
Обновлено в 10:34
Происшествия
В ООН признали нарушение иммунитета российского дипломата в Косово
Советник по правовым вопросам ООН Ферреро де Суарес заявил, что косовская полиция нарушила дипломатический иммунитет российского сотрудника миссии Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:52
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Происшествия
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии
Полковника Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.
Обновлено в 09:55
Игры
В Microsoft рассказали, какой будет новая Xbox
Представители Microsoft в ходе выступления на выставке Electronic Entertainment Expo рассказали, что консоль будет в четыре раза мощнее и производительнее, чем Xbox One.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Футбол
Борьба Риксена: экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечере
Болезнь отняла у него возможность жить с семьей — теперь он находится в хосписе, болезнь отняла голос и былую мощь, но свой последний вечер Риксен решил провести среди тех, кто помогает ему сохранить его сущность, поддерживает в этой борьбе.
Обновлено в 11:50
Общество
Камеры наружного наблюдения засняли на видео Добби из «Гарри Поттера»
Проверяя камеры наблюдения в своем доме, американка Вивиан Гомес заметила на экране монитора крошечную фигуру с заостренными ушами и длинными тонкими конечностями.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:18
Транспорт
Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы
Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В Петербурге задержали активистов «Весны»
Полиция Петербурга задержала и отвезла в 71-й отдел полиции координатора движения «Весна» Александру Лобовикову.
Обновлено в 08:22
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце опровергла развод с Прилучным
Супруга актера Павла Прилучного - Агата Муцениеце, дала откровенное интервью, в ходе которого поделилась информацией, касающейся развода с супругом.
Обновлено в 10:03
Происшествия
После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Пожар на Казанском пороховом заводе потушен
Обновлено в 10:12