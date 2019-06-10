Экономика

Комитет ГД одобрил проект поправок в бюджет на 2019-2021 годыДума ТВ 05:46

Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект по корректировке бюджета на текущий и последующие годы, внесенный правительством.
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Минэкономразвития стоит пересмотреть практику анализа госпрограмм - глава комитета Госдумы

Финмаркет09:13

Профильный комитет Госдумы одобрил поправки в профицитный бюджет

News.ru06:25

Общественные советы при власти привяжут к общественной палате

Русский Запад06:43

Комитет ГД одобрил проект поправок в бюджет на 2019-2021 годы

Дума ТВ05:46

Макаров: Обманутые дольщики получат беспрецедентную поддержку в 2019 году

REGNUM06:08

Комитет Госдумы одобрил проект поправок в закон о федеральном бюджете на 2019 год

ТАСС06:13

Профильный комитет поддержал поправки в бюджет на 2019–2021 годы

Государственная Дума РФ05:53
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 12:27, Ашберн
Армия и оружие

ВМФ следит за учениями НАТО в Балтийском море

Обновлено в 09:48
Политика

Зеленский решил уволить всех губернаторов

Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Футбол

Скандал с футболистом сборной Турции произошёл в Исландии

Футболист сборной Турции Эмре Белезоглу по прибытии в Исландию на отборочный матч чемпионата Европы — 2020 попал в неприятную ситуацию.
Обновлено в 11:05
Общество

Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание

Российский продюсер Бари Алибасов очнулся, спросил про своего кота и вновь потерял сознание.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие

Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Хоккей

Двукратный чемпион СССР по хоккею Юрий Борисов умер на 81-м году жизни

Двукратный чемпион СССР в составе московского "Спартака" Юрий Борисов ушел из жизни в возрасте 80 лет, сообщается на сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Общество

В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии

Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Футбол

Сергей Семак женится после матча со «Спартаком»

Свадьба Сергея Семака - главного футбольного тренера петербургского клуба «Зенит» - состоится 3 сентября.
Обновлено в 12:04
Музыка

Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»

Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Происшествия

Сотрудница «Алросы» попалась на краже алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 04:16
Происшествия

Появилось видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тульской области, четыре автомобиля из колонны, направлявшейся в Керчь для плановых работ по разминированию, сделали техническую остановку.
Обновлено в 10:58
Происшествия

Суд освободил по УДО правозащитника Титиева

Обновлено в 10:34
Происшествия

В ООН признали нарушение иммунитета российского дипломата в Косово

Советник по правовым вопросам ООН Ферреро де Суарес заявил, что косовская полиция нарушила дипломатический иммунитет российского сотрудника миссии Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:52
Общество

В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Происшествия

Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии

Полковника Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.
Обновлено в 09:55
Игры

В Microsoft рассказали, какой будет новая Xbox

Представители Microsoft в ходе выступления на выставке Electronic Entertainment Expo рассказали, что консоль будет в четыре раза мощнее и производительнее, чем Xbox One.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес

Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи

Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Футбол

Борьба Риксена: экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечере

Болезнь отняла у него возможность жить с семьей — теперь он находится в хосписе, болезнь отняла голос и былую мощь, но свой последний вечер Риксен решил провести среди тех, кто помогает ему сохранить его сущность, поддерживает в этой борьбе.
Обновлено в 11:50
Общество

Камеры наружного наблюдения засняли на видео Добби из «Гарри Поттера»

Проверяя камеры наблюдения в своем доме, американка Вивиан Гомес заметила на экране монитора крошечную фигуру с заостренными ушами и длинными тонкими конечностями.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве борца в Южном Бутово

Обновлено в 11:48
Происшествия

Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле

"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:18
Транспорт

Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы

Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.
Обновлено в 12:06
Происшествия

В Петербурге задержали активистов «Весны»

Полиция Петербурга задержала и отвезла в 71-й отдел полиции координатора движения «Весна» Александру Лобовикову.
Обновлено в 08:22
Происшествия

«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть

Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Около ста человек погибли при нападении на деревню в Мали

Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце опровергла развод с Прилучным

Супруга актера Павла Прилучного - Агата Муцениеце, дала откровенное интервью, в ходе которого поделилась информацией, касающейся развода с супругом.
Обновлено в 10:03
Происшествия

После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Пожар на Казанском пороховом заводе потушен

Обновлено в 10:12
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