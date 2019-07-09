Экономика
Комитет ГД не поддержал поэтапное перечислении средств с эскроу-счетовРИА Новости вчера в 09:08
Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о поэтапном перечислении средств застройщику со счетов эскроу.
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Госдума не поддержала зачисление в бюджеты регионов 30% от НДПИ на углеводороды
Агентство нефтегазовой информациивчера в 23:47
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
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Создатели уверяют, что издание основано на законодательстве Украины и документах международного гуманитарного права.
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Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео
Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
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По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.
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Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
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Обновлено в 06:19
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Суд признал банкротом основателя «Домашних денег» Бернштама
Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама, следует из материалов в картотеке суда.
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Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
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В офисе «Красного и Белого» проводятся обыски
Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети гипермаркетов «Красное и Белое» в Челябинске, передает RNS со ссылкой на заявление представителя ритейлера.
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В финале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Перу (3:1).
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По данным федерального социологического опроса, проведенного в июле 2019 года независимым агентством Zoom Market, самыми грязными городами России стали Махачкала, Омск и Брянск.
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СМИ: помощник Цуканова передавал за границу информацию с заседаний Совбеза
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Поводом для возбуждения уголовного дела против помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, Александра Воробьева стало то, что он "передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности РФ".
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Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции
Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что Россия "тормозит" переговоров по интеграции и призвал выйти на конкретику перед встречей президентов.
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В партнерстве с Tinder сервис знакомств начинает развивать «МегаФон».
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Следователи полагают, что мужчины вместе выпивали, но между ними произошел скандал, медик вооружился скальпелем и зарезал им соседа-собутыльника.
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