Экономика

Комитет ГД не поддержал поэтапное перечислении средств с эскроу-счетовРИА Новости вчера в 09:08

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о поэтапном перечислении средств застройщику со счетов эскроу.
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Думский комитет рекомендовал принять законопроект о поэтапной отмене репатриации экспортной рублевой выручки

Финмаркет06:13

Комитет ГД не поддержал поэтапное перечислении средств с эскроу-счетов

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Депутаты против поэтапного раскрытия эскроу-счетов

Агентство Строительных Новостей03:18
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
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Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест.
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Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
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Государственная Дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
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«Краснодар» представил форму на новый сезон

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Обновлено в 03:39
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ГПУ завела дело о госизмене в отношении телеканала NewsOne

«В связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом Генпрокуратура зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», — написал глава ГПУ.
Обновлено в 05:10
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Сенатор от Челябинской области подала заявление об отставке

Обновлено в 03:05
Политика

Словарь терминов российской агрессии составили на Украине

Создатели уверяют, что издание основано на законодательстве Украины и документах международного гуманитарного права.
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Обновлено 07 июля в 05:40
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Обновлено в 04:23
Армия и оружие

Появилось видео обстрела позиций ВСУ в Донбассе из противоминной установки

Обновлено в 06:20
Происшествия

Белоруссия дождалась случая и «очернила» Россию

45% опрошенных считают, что Белоруссия воспользовалась случаем, поэтому белорусской стороной сразу были опубликованы такие провокационные данные.
Обновлено в 04:45
Наука

Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео

Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
Обновлено в 00:27
Политика

Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера

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Названы главные способы кражи денег с карт россиян

По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.
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Происшествия

Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя

Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
Обновлено в 05:16
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В Кремле прокомментировали утечку сообщений посла Великобритании в США

Телеканал CNN ранее сообщил, что посол Великобритании в США в направленных в Лондон дипломатических телеграммах называл американского президента Дональда Трампа "неумелым" и "некомпетентным".
Обновлено в 06:19
Экономика

Суд признал банкротом основателя «Домашних денег» Бернштама

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Транспорт

Любоваться подано: 30 фотографий самых красивых участниц «Иннопрома»

«Иннопром» продолжается, и мы предлагаем вам подборки самых брутальных и самых женственных стендов международной выставки.
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Происшествия

Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия

В офисе «Красного и Белого» проводятся обыски

Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети гипермаркетов «Красное и Белое» в Челябинске, передает RNS со ссылкой на заявление представителя ритейлера.
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Футбол

Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

В финале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Перу (3:1).
Обновлено вчера в 18:00
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Владивосток попал в антирейтинг самых грязных городов России

По данным федерального социологического опроса, проведенного в июле 2019 года независимым агентством Zoom Market, самыми грязными городами России стали Махачкала, Омск и Брянск.
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Политика

СМИ: помощник Цуканова передавал за границу информацию с заседаний Совбеза

Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Поводом для возбуждения уголовного дела против помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, Александра Воробьева стало то, что он "передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности РФ".
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Политика

Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции

Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что Россия "тормозит" переговоров по интеграции и призвал выйти на конкретику перед встречей президентов.
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В Подмосковье медбрат убил скальпелем и расчленил соседа

Следователи полагают, что мужчины вместе выпивали, но между ними произошел скандал, медик вооружился скальпелем и зарезал им соседа-собутыльника.
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