Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о поэтапном перечислении средств застройщику со счетов эскроу.

Комитет ГД не поддержал поэтапное перечислении средств с эскроу-счетов

Общество Группа «Ласковый май» отказалась от концертов в Грузии Группа "Ласковый май" отказалась от гастролей в Грузии. Об этом в инстаграме сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.

Общество Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.

Происшествия Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии В Абхазии произошло ДТП с участием маршрутки, в результате девять человек были госпитализированы, среди них есть россияне.

Здоровье Ребенок отказался пить молоко матери и спас ей жизнь В английском городе Ливерпуль годовалый мальчик отказался пить молоко из правой груди матери и спас ей жизнь.

Политика Из предвыборной гонки в США выбыл первый демократ От участия в предвыборной гонке за пост президента США отказался член Демократической партии 38-летний конгрессмен от штата Калифорния Эрик Суолуэлл.

Экономика Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее обеспеченных российских госслужащих и депутатов.

Политика Савченко заявила о намерении провести предвыборную агитацию в ДНР Депутат Верховной рады Надежда Савченко планирует провести предвыборную агитацию на подконтрольной Киеву части Донбасса и территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

Экономика Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.

Политика Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.

Энергетика «Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома» Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.

Происшествия Бывшего главу новосибирского филиала ВТБ вернули в колонию Новосибирский районный суд отменил свое предыдущее решение об освобождении из мест заключения экс-управляющего новосибирским филиалом банка ВТБ Вадима Григорьева, отбывающего наказание за растрату и отмывание денежных средств.

Общество Сбербанк назвал страны с опасными для клиентов банкоматами Сбербанк перечислил страны, при посещении которых россиянам следует проявлять осторожность при использовании банкоматов из-за риска скимминга.

Здоровье Россиянам рассказали о правилах употребления экзотических блюд Во время отпуска рекомендуется пробовать экзотические блюда маленькими порциями и постепенно их увеличивать, чтобы избежать аллергической реакции.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Финансы Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9% Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

Общество В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.

Общество Путин подарил красноярскому школьнику щенка "Сегодня министр образования края Светлана Маковская вручила 12-летнему Арсению Федорову от имени президента России Владимира Путина подарок – щенка золотистого ретривера", - говорится в сообщении.

Общество Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске Работодатель имеет право перенести отпуск своего сотрудника на следующий рабочий год, если предоставление отпуска в текущем году неблагоприятно скажется на ходе работы предприятия.

Технологии Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.

Шоу-бизнес Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале Игорь Николаев, Юлия Проскурякова и Алла Пугачева на отдыхе Звездная дружба привела в восторг их подписчиков.

Происшествия В Петербурге устанавливают участников массовой драки с участием женщин Сотрудники полиции доставили в отдел в Петербурге пятерых участников драки, среди которых оказались две женщины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.