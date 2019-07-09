Экономика
Комитет ГД не поддержал поэтапное перечислении средств с эскроу-счетовРИА Новости вчера в 09:08
Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о поэтапном перечислении средств застройщику со счетов эскроу.
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Госдума не поддержала зачисление в бюджеты регионов 30% от НДПИ на углеводороды
Агентство нефтегазовой информациивчера в 23:47
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Общество
Группа «Ласковый май» отказалась от концертов в Грузии
Группа "Ласковый май" отказалась от гастролей в Грузии. Об этом в инстаграме сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.
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Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
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Происшествия
Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии
В Абхазии произошло ДТП с участием маршрутки, в результате девять человек были госпитализированы, среди них есть россияне.
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Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Здоровье
Ребенок отказался пить молоко матери и спас ей жизнь
В английском городе Ливерпуль годовалый мальчик отказался пить молоко из правой груди матери и спас ей жизнь.
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Политика
Из предвыборной гонки в США выбыл первый демократ
От участия в предвыборной гонке за пост президента США отказался член Демократической партии 38-летний конгрессмен от штата Калифорния Эрик Суолуэлл.
Обновлено вчера в 22:49
Экономика
Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее обеспеченных российских госслужащих и депутатов.
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Политика
Савченко заявила о намерении провести предвыборную агитацию в ДНР
Депутат Верховной рады Надежда Савченко планирует провести предвыборную агитацию на подконтрольной Киеву части Донбасса и территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).
Обновлено в 02:41
Экономика
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Сына Михаила Музраева обвиняют в неповиновении сотрудникам ФСБ
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено 07 июля в 16:24
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»
Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Бывшего главу новосибирского филиала ВТБ вернули в колонию
Новосибирский районный суд отменил свое предыдущее решение об освобождении из мест заключения экс-управляющего новосибирским филиалом банка ВТБ Вадима Григорьева, отбывающего наказание за растрату и отмывание денежных средств.
Обновлено вчера в 07:50
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Сутормина
Обновлено вчера в 13:15
Общество
Сбербанк назвал страны с опасными для клиентов банкоматами
Сбербанк перечислил страны, при посещении которых россиянам следует проявлять осторожность при использовании банкоматов из-за риска скимминга.
Обновлено в 02:19
Здоровье
Россиянам рассказали о правилах употребления экзотических блюд
Во время отпуска рекомендуется пробовать экзотические блюда маленькими порциями и постепенно их увеличивать, чтобы избежать аллергической реакции.
Обновлено в 01:50
Политика
Путин объявил проведение Года памяти и славы Победы в 2020-м
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Финансы
Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9%
Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".
Обновлено вчера в 03:21
Общество
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Общество
Путин подарил красноярскому школьнику щенка
"Сегодня министр образования края Светлана Маковская вручила 12-летнему Арсению Федорову от имени президента России Владимира Путина подарок – щенка золотистого ретривера", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:55
Общество
Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Работодатель имеет право перенести отпуск своего сотрудника на следующий рабочий год, если предоставление отпуска в текущем году неблагоприятно скажется на ходе работы предприятия.
Обновлено в 01:41
Технологии
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Политика
В Тбилиси проходят несколько акций протеста
Обновлено вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале
Игорь Николаев, Юлия Проскурякова и Алла Пугачева на отдыхе Звездная дружба привела в восторг их подписчиков.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
В Петербурге устанавливают участников массовой драки с участием женщин
Сотрудники полиции доставили в отдел в Петербурге пятерых участников драки, среди которых оказались две женщины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Рязани погибли два человека
Обновлено в 03:06
Политика
Космонавт Елена Серова рассказала, что увидела с МКС обстрелы Донбасса
В 2014 году с борта Международной космической станции (МКС) можно было наблюдать, как украинская армия обстреливала территорию Донбасса.
Обновлено вчера в 15:49