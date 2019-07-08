Экономика

Комитет ГД не поддержал поэтапное перечислении средств с эскроу-счетовРИА Новости 09:08

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Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о поэтапном перечислении средств застройщику со счетов эскроу.
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ADVIS.ru07:00

Профильный комитет Госдумы выступил против поэтапного раскрытия эскроу-счетов

Интерфакс10:07

Комитет ГД не поддержал поэтапное перечислении средств с эскроу-счетов

РИА Новости09:08

Законопроект о поэтапном раскрытии счетов эскроу не нашел поддержки в Госдуме

Сибдом23:08
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