Экономика
Комитет ГД не поддержал поэтапное перечислении средств с эскроу-счетовРИА Новости 09:08
Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о поэтапном перечислении средств застройщику со счетов эскроу.
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