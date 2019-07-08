Экономика
Комитет ГД не поддержал поэтапное перечислении средств с эскроу-счетовРИА Новости вчера в 09:08
Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о поэтапном перечислении средств застройщику со счетов эскроу.
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Госдума не поддержала зачисление в бюджеты регионов 30% от НДПИ на углеводороды
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