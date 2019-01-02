Спорт
Комиссия спортсменов WADA требует лишить РУСАДА статуса
Комиссия спортсменов WADA требует лишить РУСАДА статусаNews.ru16:23
Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступила за лишение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) полноправного статуса. Её заявление последовало после того, как доступ к данным московской антидопинговой лаборатории не был предоставлен в установленные ранее сроки.
News.ru16:23
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с чего всё началось
Комиссия спортсменов Международного антидопингового агентства (WADA) вслед за национальными агентствами 16 стран выступила с обращением на официальном сайте организации, в котором в категоричной форме призвала признать Российское антидопинговое агентство не соответствующим кодексу организации.Телеканал 360°16:26
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