«Роскосмос» сообщил об увольнении чиновника после слов о «скотобазе»RT на русском 12:16

Руководство дочерней компании госкорпорации «Роскосмос» приняло решение об увольнении сотрудника, некорректно высказавшегося в интернете о жителях хрущёвок. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

«Роскосмос» сообщил об увольнении чиновника после слов о «скотобазе»

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