Общество
Комиссия по этике рекомендовала уволить топ-менеджера «Роскосмоса»Коммерсантъ 07:34
«Роскосмос» посчитал высказывания начальника отдела по реализации интеллектуальной собственности Станислава Жаркова некорректными. Комитет по этике госкорпорации порекомендовал уволить сотрудника.
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