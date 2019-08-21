Экономика

Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компаниюРБК вчера в 21:54

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Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.
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