Экономика
Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компаниюРБК вчера в 21:54
Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.
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Общество
75% жителей России строят планы на будущее
Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 11 августа 2019 г ода в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах.
Обновлено в 00:52
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Политика
Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»
Обновлено вчера в 18:52
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Учителя пока не мешают выборам Мосгордумы
Профсоюз «Учитель» призвал их задуматься об участии в работе избиркомов Члены профсоюза «Учитель» отказались работать в участковых избирательных комиссиях (УИК) на выборах в Мосгордуму и призвали своих коллег последовать своему примеру, заявив, что выборы стали «заведомо неправовыми».
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Подсчитаны траты россиян на алкоголь и табак
Траты жителей на алкоголь и табак в Москве и Санкт-Петербурге составили 3,4 процента и 2,7 процента от общих расходов соответственно.
Обновлено в 02:04
Общество
На Челябинскую область обрушился град размером с куриное яйцо
В челябинском городе Снежинске выпал град размером с куриное яйцо.
Обновлено в 01:43
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено 19 августа в 06:35
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Москве
Президент РФ заявил, что никто не имеет права нарушать закон Президент России Владимир Путин в ходе визита во Францию прокомментировал массовые беспорядки во время несанкционированных митингов в Москве.
Обновлено 19 августа в 13:10
Авто
В России ожидается резкий рост цен на автомобили
Стало известно, что крупные автопроизводители готовятся повысить стоимость машин уже с 2020 года.
Обновлено в 00:52
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
В сети появился новый трейлер боевика с Сильвестром Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь».
Обновлено вчера в 12:34
Футбол
«Барселона» заказала футболки с фамилией Неймара
Обновлено в 01:09
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Армия и оружие
В США испытали ракету в нарушение ДРСМД
Обновлено вчера в 00:12
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли шесть котов c затопленной дачи под Хабаровском
Сотрудники МЧС спасли из затопленного дачного дома на острове под Хабаровском четверых взрослых котов и двух котят, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме
Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
Поисковики нашли следы пропавшей под Нижним Новгородом девочки
По версии следствия, 18 августа 2019 года около 14 часов из дома в деревне Степановка Вознесенского района ушла пятилетняя девочка.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
Сестер Хачатурян признали жертвами своего отца
Обновлено вчера в 15:32
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Футбол
Егоров оценил работу судьи Карасёва на матче «Спартак» — ЦСКА
Обновлено вчера в 09:38
Шоу-бизнес
Певица с Украины обвинила в плагиате Ольгу Бузову
Украинская певица Оля Полякова заявила в своём инстаграме, что российская исполнительница Ольга Бузова в новом клипе на песню "#Лайкер" скопировала её ролик "Королева ночи".
Обновлено вчера в 23:32
Транспорт
Количество перелетов из нового саратовского аэропорта сокращается
Авиакомпании сокращают количество рейсов из нового саратовского аэропорта «Гагарин», который начал принимать рейсы 20 августа.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:31
Политика
Скворцова предложила меры по увеличению зарплаты медиков
Минздрав России подготовил предложения по увеличению гарантированной часть заработной платы (оклад) медиков, которая должна составлять не менее 55% от зарплаты.
Обновлено вчера в 11:11
Энергетика
Нефть «взяла курс» на отметку $61
Сегодня на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется выше психологического уровня $60 за баррель.
Обновлено в 00:12
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено 19 августа в 22:15
Авто
Skoda изменила цены на три модели
Обновлено в 01:34