Экономика
Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компаниюРБК вчера в 21:54
Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.
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Умерла актриса Александра Назарова
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Здоровье
Из-за неизвестной патологии 10 лет волгоградку считали беременной
На протяжении 10 лет знакомые интересовались, не беременна ли она, а поход в магазин заканчивался слезами.
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Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Именно французский президент Эммануэль Макрон выступил с инициативой того, чтобы пригласить РФ на саммит.
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Происшествия
Молоко матери убило новорожденного ребенка
Обновлено вчера в 19:21
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Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии
Обновлено вчера в 13:17
Здоровье
В Минздраве заявили о росте числа больных рассеянным склерозом
В России за последние пять лет число пациентов с рассеянным склерозом увеличилось почти на 20 тыс. человек.
Обновлено в 00:00
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
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Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
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На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, сооруженных, как предполагается, во время Второй мировой войны.
Обновлено 19 августа в 21:33
Происшествия
В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей
Полицейские совместно с Росгвардией задержали в Татарстане группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, при этом правоохранителям пришлось применить оружие, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
В России отмечается стремительная убыль населения
По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
Российская девочка впала в кому после инцидента в бассейне в Турции
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Джон Салливан может стать новым послом США в России
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что следующим послом США в России он планирует назначить заместителя госсекретаря Джона Салливана.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
Землетрясение произошло в Новосибирской области
Обновлено вчера в 22:28
Технологии
Сбербанк запустил сервис по проверке кандидатов при найме на работу
Как сообщают в пресс-службе банка, сервис «Проверка сотрудника» пригодится малому бизнесу, особенно тем компаниям, у которых нет в штате службы безопасности.
Обновлено вчера в 10:42
Игры
К юбилею Homeworld обещан особый анонс
Сообщается, что 30 августа на PAX WEST состоится особый анонс, приуроченный к двадцатилетию франшизы.
Обновлено вчера в 17:36
Происшествия
Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта
Обновлено вчера в 15:26
Политика
Глава Всемирного банка посетит Украину и встретится с Зеленским
Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас посетит 22—23 августа Украину, где у него намечена встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
В центре Краснодара произошла стрельба
Неизвестные открыли стрельбу в центре Краснодара.
Обновлено вчера в 18:58
Экономика
Южная Корея инвестирует $3,89 млрд в новые источники роста экономики
Как заявил зампред правительства страны на заседании кабмина в среду, власти в следующем году вложат 3,89 миллиардов долларов в инновационные отрасли для создания новых источников экономического роста.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Две станции замера радиации в РФ возобновили работу
По его данным, радионуклидные станции RUP 56 (в поселке Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
Обновлено вчера в 17:38
Шоу-бизнес
Певица с Украины обвинила в плагиате Ольгу Бузову
Украинская певица Оля Полякова заявила в своём инстаграме, что российская исполнительница Ольга Бузова в новом клипе на песню "#Лайкер" скопировала её ролик "Королева ночи".
Обновлено вчера в 23:32
Технологии
Стал известен оператор самого быстрого мобильного интернета в России
Компания «Мегафон» заняла первое место среди других операторов по скорости мобильного интернета.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
Обновлено 19 августа в 19:05
Здоровье
Стретчинг и бачата. Как пройдет предпоследняя летняя неделя в парках
Обновлено вчера в 12:45
Армия и оружие
Россия и Китай созвали заседание Совбеза из-за ракетных разработок США
Россия и Китай запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 22:16
Космос
Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным
Образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году миссией «Аполлон-14», был внимательно изучен профессором из австралийского Университета Кертина.
Обновлено 19 августа в 14:33
Футбол
Неймар: когда ты настоящий, тебя ненавидят
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в своём «Инстаграме» высказывание известного певца Боба Марли.
Обновлено вчера в 15:36