Экономика
Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компаниюРБК 21:54
Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.
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Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
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Кино
Человек-паук уходит из киновселенной Marvel
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Роналду: сейчас любой игрок стоит 100 млн, даже ничего не демонстрируя
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Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
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Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено в 20:16
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено в 22:05
Музыка
Валерия получила травму на съемках шоу «Голос 60+»
В новом сезоне шоу Первого канала певица входит в состав жюри. Однако съемки «Голоса» начались для Валерии с форс-мажора.
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Кравчук рассказал о роли США в лишении Украины ядерного оружия
Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что Киев отказался от ядерного оружия под угрозой санкций США.
Обновлено в 21:16
Происшествия
В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой
Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Политика
Украинские политики обиделись на Макрона из-за поста на русском языке
Украинских политиков разочаровал пост президента Франции Эммануэля Макрона на русском языке, опубликованный после его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Обновлено в 14:52
Армия и оружие
Сирийская армия продолжает наступление на боевиков
Артиллерия и авиация сирийской армии ведут бомбардировку районов, в которых до сих пор скрываются террористы.
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Общество
Какое мороженое нужно есть вашему знаку зодиака
Итальянская компания, производящая вафли и шоколад, провела опрос, который показал, как разные знаки зодиака относятся к мороженому.
Обновлено в 10:48
Общество
Большинство россиян не видит позитива в будущем
Две трети россиян считают, что ситуация в стране неблагоприятна для планирования своего будущего.
Обновлено в 14:12
Кино
Дарья Донцова написала сценарий сериала для «Союзмультфильма»
Обновлено в 07:41
Финансы
Власти Аргентины смогли удержать курс песо, но биржи обвалились более чем на 10%
Правительство Аргентины смогло во вторник сдержать падение национальной валюты, однако биржи обвалились более чем на 10%, свидетельствуют данные торгов и банков.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие
РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США
Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 23:16
Шоу-бизнес
Екатерине Волковой на съёмках «Ворониных» вызвали скорую
После двухчасовых съёмок команда поехала на другую локацию и тут Екатерину сильно укачало.
Обновлено в 11:58
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Здоровье
В Минздраве назвали эффективные способы борьбы со стрессом
В Министерстве здравоохранения рассказали, что поможет справиться со стрессом и сохранить здоровье сердца.
Обновлено в 21:46
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено в 22:59
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Здоровье
Ученые выяснили, кто легче переносит жару – полные люди или худые
Люди с избыточным весом лучше чувствуют себя в периоды аномальной жары, потому что жировая прослойка работает, как "узбекский халат" и защищает от перегрева, говорится в недавно опубликованном исследовании российских ученых "Изменение климата и здоровье: оценка, индикаторы, прогнозы", сообщает РИА Новости.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России
В России после сбоя начали работать две станции мониторинга радиоактивных частиц в атмосфере, сообщил исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Ласина Зербо.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар
По предварительным данным следствия, воздушный шар потерял управление из-за сильного порыва ветра, зацепился за линию электропередач и загорелся.
Обновлено в 17:32
Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено в 10:23
Общество
Водоналивную дамбу устанавливают в Хабаровске
Как сообщалось, по данным гидрологов уровень Амура у Хабаровска 20 августа поднялся до 600 см. Из-за обильных осадков, которые прогнозируются в августе, специалисты не исключают возможность подъема воды в двадцатых числах августа до 650-680 см. В настоящее время в городе подтоплено более 30 жилых домов.
Обновлено вчера в 23:17