Экономика

Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компаниюРБК 21:54

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Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.
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США оштрафовали рейтинговый портал из РФ на $269 тыс. за отказ предоставлять информацию

ТАСС22:05

Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компанию

РБК21:54
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 23:20, Ашберн
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