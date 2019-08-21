Экономика
Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компаниюРБК вчера в 21:54
Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:53, Ашберн
Футбол
Тарасов потребовал взыскать с «Локомотива» €12 тысяч
Обновлено в 04:47
Политика
Стивен Бигэн отказался от должности посла США в России
Специальный представитель США по КНДР Стивен Бигэн отказался от должности посла США в России.
Обновлено в 00:16
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Происшествия
Челябинский депутат подозревается в убийстве женщины
Обновлено в 03:26
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Общество
В Крыму нашли древний христианский храм
На юго-западе Крыма нашли древний христианский храм.
Обновлено в 06:35
Происшествия
СК допросил сотрудницу ФБК, супругу Леонида Волкова
Обновлено в 06:11
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Япония намерена разработать собственный малозаметный истребитель
Новые истребитель призван заменить самолет F-2, поставленный на вооружение Японии в начале 2000-х годов.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест.
Обновлено в 05:22
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony
Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Банду грабителей взяли штурмом под Волгоградом
Обновлено в 06:39
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Либертарианская партия подала заявку на шествие по бульварам Москвы 31 августа
Незарегистрированная Либертарианская партия России (ЛПР) подала уведомление о проведении 31 августа шествия по бульварам Москвы в столичную мэрию, сообщил глава ЛПР Сергей Бойко в Facebook.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
В России создают новый компактный пистолет для спецслужб
В России разрабатывают новый компактный пистолет для спецподразделений, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:05
Экономика
России написали сценарий нового экономического кризиса
Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено вчера в 09:26
Футбол
«Динамо» интересуется вратарем «Ромы» Ольсеном
Обновлено в 04:45
Происшествия
Задержан четвертый участник драки с ОМОНом на стадионе в Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов Петербурга нашли и задержали еще одного участника драки футбольных фанатов с бойцами ОМОН 3 августа текущего года.
Обновлено в 05:35
Финансы
Зарубежные туры подорожали на 5% вслед за снижением курса рубля
Стоимость зарубежных туров в августе выросла пропорционально снижению курса рубля на 5%, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Двое россиян пострадали при пожаре в Германии
Ранее стало известно, что четыре человека, среди которых двое россиян 18 и 24 лет, пострадали в результате пожара в Нижней Саксонии.
Обновлено в 06:07
Политика
Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский крайне возмущен ситуацией с перекрытием Киевом поставки питьевой воды в Крым.
Обновлено вчера в 04:12
Авто
Volkswagen вывел в продажу дешёвый кроссовер Jetta VS5
Обновлено в 02:55
Политика
Китай пригрозил США санкциями из-за решения продать вооружение Тайваню
Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 21 августа, стало известно, что Госдепартамент США, несмотря на неоднократные и настойчивые протесты Китая, согласовал возможность продажи Тайваню 66 истребителей F-16 на сумму $8 млрд.
Обновлено в 06:10
Авто
Toyota Land Cruiser может покинуть рынок США
Toyota Land Cruiser может покинуть рынок США после 2022 года. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Обновлено в 05:46