Экономика

Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компаниюРБК вчера в 21:54

Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Комиссия США по ценным бумагам оштрафовала портал из РФ

Право.ру02:58

США оштрафовали рейтинговый портал из РФ на $269 тыс. за отказ предоставлять информацию

ТАССвчера в 22:05

Комиссия США по ценным бумагам оштрафовала российское рейтинговое агентство

Коммерсантъ01:25

Российский портал из Петербурга в США оштрафовали на 269 тысяч долларов

АБН01:18

Российский рейтинговый портал о цифровой валюте оштрафовали в США

Красная веснавчера в 23:49

Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компанию

РБКвчера в 21:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:53, Ашберн
Футбол

Тарасов потребовал взыскать с «Локомотива» €12 тысяч

Обновлено в 04:47
Политика

Стивен Бигэн отказался от должности посла США в России

Специальный представитель США по КНДР Стивен Бигэн отказался от должности посла США в России.
Обновлено в 00:16
Политика

Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7

Обновлено в 00:12
Происшествия

Челябинский депутат подозревается в убийстве женщины

Обновлено в 03:26
Кино

Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Общество

В Крыму нашли древний христианский храм

На юго-западе Крыма нашли древний христианский храм.
Обновлено в 06:35
Происшествия

СК допросил сотрудницу ФБК, супругу Леонида Волкова

Обновлено в 06:11
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

Япония намерена разработать собственный малозаметный истребитель

Новые истребитель призван заменить самолет F-2, поставленный на вооружение Японии в начале 2000-х годов.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника

Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест.
Обновлено в 05:22
Кино

Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony

Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Банду грабителей взяли штурмом под Волгоградом

Обновлено в 06:39
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Либертарианская партия подала заявку на шествие по бульварам Москвы 31 августа

Незарегистрированная Либертарианская партия России (ЛПР) подала уведомление о проведении 31 августа шествия по бульварам Москвы в столичную мэрию, сообщил глава ЛПР Сергей Бойко в Facebook.
Обновлено в 06:41
Киберспорт

Новый трейлер Shenmue III посвятили игровым автоматам и боям на арене

Обновлено в 05:34
Происшествия

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия

Десятки пассажиров пострадали при падении лайнера в воздушную яму

Обновлено в 06:01
Армия и оружие

В России создают новый компактный пистолет для спецслужб

В России разрабатывают новый компактный пистолет для спецподразделений, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:05
Экономика

России написали сценарий нового экономического кризиса

Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено вчера в 09:26
Футбол

«Динамо» интересуется вратарем «Ромы» Ольсеном

Обновлено в 04:45
Происшествия

Задержан четвертый участник драки с ОМОНом на стадионе в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга нашли и задержали еще одного участника драки футбольных фанатов с бойцами ОМОН 3 августа текущего года.
Обновлено в 05:35
Финансы

Зарубежные туры подорожали на 5% вслед за снижением курса рубля

Стоимость зарубежных туров в августе выросла пропорционально снижению курса рубля на 5%, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Двое россиян пострадали при пожаре в Германии

Ранее стало известно, что четыре человека, среди которых двое россиян 18 и 24 лет, пострадали в результате пожара в Нижней Саксонии.
Обновлено в 06:07
Политика

Две станции мониторинга радиации в России возобновили передачу данных

Обновлено в 03:42
Политика

Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский крайне возмущен ситуацией с перекрытием Киевом поставки питьевой воды в Крым.
Обновлено вчера в 04:12
Авто

Volkswagen вывел в продажу дешёвый кроссовер Jetta VS5

Обновлено в 02:55
Происшествия

В Челябинске задержан водитель мусоровоза, столкнувшегося с автобусом

Обновлено в 05:30
Политика

Китай пригрозил США санкциями из-за решения продать вооружение Тайваню

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 21 августа, стало известно, что Госдепартамент США, несмотря на неоднократные и настойчивые протесты Китая, согласовал возможность продажи Тайваню 66 истребителей F-16 на сумму $8 млрд.
Обновлено в 06:10
Авто

Toyota Land Cruiser может покинуть рынок США

Toyota Land Cruiser может покинуть рынок США после 2022 года. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Обновлено в 05:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Комиссия по ценным бумагам и биржам
Агентство правительства США является главным органом, осуществляющим функции надзора и регулирования американского рынка ценных бумаг. Комиссия была создана в 1934 году при президенте Рузвельте. Целью создания Комиссии было восстановление доверия инвесторов к фондовому рынку в период Великой депрессии. Первым председателем SEC стал Джозеф Кеннеди, отец будущего президента страны Джона Кеннеди.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное