Экономика

Комиссия США по ценным бумагам оштрафовала портал из РФПраво.ру 02:58

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По версии Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), в 2017–2018 годах российский рейтинговый аналитический портал ICO Rating подготовил и опубликовал исследовательские отчёты и рейтинги цифровых активов на основе блокчейнов.
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Комиссия США по ценным бумагам оштрафовала портал из РФ

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Агентство правительства США является главным органом, осуществляющим функции надзора и регулирования американского рынка ценных бумаг. Комиссия была создана в 1934 году при президенте Рузвельте. Целью создания Комиссии было восстановление доверия инвесторов к фондовому рынку в период Великой депрессии. Первым председателем SEC стал Джозеф Кеннеди, отец будущего президента страны Джона Кеннеди.
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