По версии Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), в 2017–2018 годах российский рейтинговый аналитический портал ICO Rating подготовил и опубликовал исследовательские отчёты и рейтинги цифровых активов на основе блокчейнов.

Комиссия США по ценным бумагам оштрафовала портал из РФ

Происшествия ФСИН прокомментировала УДО осуждённого, изнасиловавшего позже ребёнка ФСИН выступала против предоставления УДО осуждённому, который после освобождения изнасиловал девочку.

Политика Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.

Экономика Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 года Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года.

Кино В театре Ермоловой назвали причину смерти Александры Назаровой Ранее в театре Ермоловой сообщили о смерти актрисы Александры Назаровой.

Происшествия Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.

Шоу-бизнес Российские пользователи атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне О выложил в своем аккаунте в Instagram трейлер нового фильма со своим участием — последней части франшизы про Рэмбо.

Армия и оружие В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года прекратил действие 2 августа.

Происшествия Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Политика Эксперт: идея Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергнута Идея бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского о расширении "нормандского формата", что, по сути, означало бы его ликвидацию, окончательно отвергнута.

Кино Человек-паук покидает киновселенную Marvel Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.

Общество Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.

Происшествия ЧП произошло в детском саду в Благовещенске Здание эксплуатируется уже 58 лет. Детский сад сейчас закрыт, проводится доследственная проверка.

Здоровье Названы семь советов, которые помогут продлить жизнь Еще одной вредной привычкой специалисты называют ежедневный и долгий душ.

Происшествия Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа в гостевом доме Молодые люди приехали в Германию из Красноярска в рамках культурно-образовательного проекта Future Spaces.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Политика Салливан может стать новым послом США в России Американский президент Дональд Трамп собирается назначить первого заместителя госсекретаря Джона Салливана послом США в России, сообщило издание The New York Times.

Общество ВЦИОМ: большинство россиян не любит фотографироваться Подавляющее большинство (82%) россиян старше 18 лет не любит фотографироваться, однако 70% все же делают это с разной степенью регулярности.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Общество В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах В ходе государственной кадастровой оценки (ГКО) устанавливается кадастровая стоимость объектов недвижимости – основа расчета налога на недвижимое имущество.

Политика Назарбаев рассказал о неподходящей Казахстану «американской шапке» Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что на республику не получится надеть «американскую шапку».

Политика В Совфеде поддержали слова главы МИД ФРГ о важности диалога с Россией Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что важные международные вопросы можно решить только при участии России.