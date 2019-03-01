Футбол
Комиссия РФПЛ признала поле «Лужников» готовым принять футбольный матчМосковский Комсомолец 06:46
В пресс-службе арены "Лужники" сообщили, что комиссия РФПЛ проверила газон БСА и дала предварительное заключение, что поле находится в хорошем состоянии и может принять любой матч в полном объеме.
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