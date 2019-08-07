Как сообщили ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, проверку в исправительном учреждении комиссия проведёт после публикации, появившихся в сети интернет о якобы имевших место случаях применении физической силы к подозреваемым, содержащимся в изоляторе.

Комиссия ФСИН проверит сообщения о пытках в «Крестах»

Политика Зеленский обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге в Киеве, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Донбассе.

Общество Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Шоу-бизнес Барановская рассказала об отношениях с Аршавиным Юлия Барановская рассказала поклонникам, смогла бы она простить Андрея Аршавина, если бы он захотел вернуться к ней, сообщает «Утро.ру».

Политика Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Богдана Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении главы офиса президента Андрея Богдана, заявив, что уже освободил его от занимаемой должности.

Здоровье Саратовский Минздрав создает аптечную справочную для льготников В части предоставления бесплатных лекарств льготникам Саратовская область вошла в антирейтинг регионов, составленный Росздравнадзором по итогам масштабной проверки.

Политика Еврокомиссия ждёт от США разъяснений о санкциях против Nord Stream 2 Законопроект о санкциях против «Северного потока — 2», внесенный в Сенат США, находится в поле зрения Еврокомиссии.

Происшествия Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы В подмосковном городе Долгопрудный рейсовый автобус въехал в остановку, где стояли люди, передает "Интерфакс".

Здоровье Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.

Политика ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 августа, члены рабочей группы ЦИК рекомендовали Центризбиркому отказать в жалобе сразу нескольким незарегистрированным кандидатам.

Происшествия Шойгу поручил за две недели отремонтировать дома в Ачинском районе "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил своему заместителю генералу армии Дмитрию Булгакову в кратчайшие сроки реализовать комплекс мероприятий по ремонту жилого фонда в населенных пунктах Ачинского района Красноярского края", - говорится в сообщении Минобороны.

Происшествия В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.

Политика Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Авто В Европе тестируют новый Genesis GV80 Шпионские снимки сделаны в европе во время тестирования автомобиля под довольно тяжелым камуфляжем.

Экономика Чистая прибыль Glencore в I полугодии упала в 12 раз Швейцарский сырьевой трейдер Glencore в первом полугодии 2019 года сократил чистую прибыль в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 226 миллионов долларов, говорится в отчетности компании.

Происшествия В Дзержинске локализовали пожар в бытовках и битумном хранилище Пожар в битумном хранилище и двух бытовках на территории промышленной зоны в Дзержинске Московской области локализован на площади 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

Общество Четверть детей в России живут за чертой бедности Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

Шоу-бизнес Дмитрий Маликов показал family look на отдыхе с сыном Известный российский певец и композитор Дмитрий Маликов поделился с поклонниками серией трогательных снимков с сыном Марком на побережье Чёрного моря.

Авто «Группа ГАЗ» поставит электробусы во Владивосток Как сообщает пресс-служба предприятия, "Группа ГАЗ" поставит два электробуса во Владивосток для работы на маршрутах города.

Политика Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.