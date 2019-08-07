Происшествия
Комиссия ФСИН проверит сообщения о пытках в «Крестах»REGNUM 07:47
Как сообщили ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, проверку в исправительном учреждении комиссия проведёт после публикации, появившихся в сети интернет о якобы имевших место случаях применении физической силы к подозреваемым, содержащимся в изоляторе.
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ФСИН направила комиссию в «Кресты» из-за информации об избиении заключенных
Телеканал Санкт-Петербург05:50
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Политика
Зеленский обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге в Киеве, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 04:23
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Политика
В Ливии уничтожен третий украинский Ил-76
Обновлено вчера в 21:55
Кино
Тарантино не исключил, что его следующий фильм станет последним
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Барановская рассказала об отношениях с Аршавиным
Юлия Барановская рассказала поклонникам, смогла бы она простить Андрея Аршавина, если бы он захотел вернуться к ней, сообщает «Утро.ру».
Обновлено в 05:49
Политика
Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Богдана
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении главы офиса президента Андрея Богдана, заявив, что уже освободил его от занимаемой должности.
Обновлено в 07:19
Здоровье
Саратовский Минздрав создает аптечную справочную для льготников
В части предоставления бесплатных лекарств льготникам Саратовская область вошла в антирейтинг регионов, составленный Росздравнадзором по итогам масштабной проверки.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Тренер сына Валуева погиб из-за аварии в Санкт-Петербурге
Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место аварии, обнаружили, что у Дербина остановилось сердце.
Обновлено в 05:14
Политика
Еврокомиссия ждёт от США разъяснений о санкциях против Nord Stream 2
Законопроект о санкциях против «Северного потока — 2», внесенный в Сенат США, находится в поле зрения Еврокомиссии.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
В подмосковном городе Долгопрудный рейсовый автобус въехал в остановку, где стояли люди, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:06
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 августа, члены рабочей группы ЦИК рекомендовали Центризбиркому отказать в жалобе сразу нескольким незарегистрированным кандидатам.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Шойгу поручил за две недели отремонтировать дома в Ачинском районе
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил своему заместителю генералу армии Дмитрию Булгакову в кратчайшие сроки реализовать комплекс мероприятий по ремонту жилого фонда в населенных пунктах Ачинского района Красноярского края", - говорится в сообщении Минобороны.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек
В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.
Обновлено в 02:22
Политика
Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей
Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 06:12
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Обновлено вчера в 14:37
Музыка
Вилли Токарев посвятил последнюю песню Рамзану Кадырову
Обновлено в 07:43
Авто
В Европе тестируют новый Genesis GV80
Шпионские снимки сделаны в европе во время тестирования автомобиля под довольно тяжелым камуфляжем.
Обновлено вчера в 10:06
Экономика
Чистая прибыль Glencore в I полугодии упала в 12 раз
Швейцарский сырьевой трейдер Glencore в первом полугодии 2019 года сократил чистую прибыль в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 226 миллионов долларов, говорится в отчетности компании.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Дзержинске локализовали пожар в бытовках и битумном хранилище
Пожар в битумном хранилище и двух бытовках на территории промышленной зоны в Дзержинске Московской области локализован на площади 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 07:17
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В «Пулково» на рейсе из Крыма задержали эксгибициониста
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов показал family look на отдыхе с сыном
Известный российский певец и композитор Дмитрий Маликов поделился с поклонниками серией трогательных снимков с сыном Марком на побережье Чёрного моря.
Обновлено в 03:15
Авто
«Группа ГАЗ» поставит электробусы во Владивосток
Как сообщает пресс-служба предприятия, "Группа ГАЗ" поставит два электробуса во Владивосток для работы на маршрутах города.
Обновлено в 02:58
Политика
Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме
Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
Обновлено вчера в 07:46
Экономика
Moody’s посчитало санкции США «постоянной угрозой» для России
Санкции США стали постоянной угрозой, нависающей над кредитным профилем России, указывает агентство, хотя в настоящее время Россия остается устойчивой к текущим и будущим санкциям.
Обновлено в 07:30