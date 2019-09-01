Армия и оружие
ТК ЗвездаКоминтерново в огне: после обстрела ВСУ на юге ДНР вспыхнули пожары
Обстрел населенных пунктов на юге ДНР начался днем. Сначала бойцы ВСУ открыли огонь по жилым кварталом из БТР, а затем из гранатометов, минометов, ПТУР и стрелкового оружия. Под плотным огнем находятся населенные пункты Коминтерново, Дзержинское, Ленинское, Заиченко и Новая Таврия.
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ВСУ уничтожают из артиллерии юг ДНР – Коминтерново в огне, люди в подвалах
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:22, Вашингтон
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