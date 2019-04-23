Комики развеселят болельщиков перед матчем «Зенита» с «Динамо»Невские Новости 21 апреля в 10:40

Болельщиков «Зенита» приглашают на стендап-шоу и автограф-сессию Аршавина и Кержакова перед матчем команды Семака с московским «Динамо», который начнется в 21:00 21 апреля. Об этом сообщает пресс-служба петербургского ФК. Комики выступят для болельщиков на арене С «Газпром Арены».

Комики развеселят болельщиков перед матчем «Зенита» с «Динамо»

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