По информации РИА "Новости", шоумен Владимир Зеленский заявил о намерении принять участие в выборах президента Украины в марте 2019 года.

Зеленский заявил о намерении участвовать в выборах президента Украины

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