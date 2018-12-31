Политика

Зеленский заявил о намерении участвовать в выборах президента Украины
Инфорос
вчера в 04:38

По информации РИА "Новости", шоумен Владимир Зеленский заявил о намерении принять участие в выборах президента Украины в марте 2019 года.
Инфоросвчера в 04:38

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Украинские националисты напали в соцсетях на шоумена Зеленского

Российская газетавчера в 14:28

Фарс-политика Вовы Зеленского

Новостной фронтвчера в 07:29

Зеленский с подачи Коломойского станет соперником Тимошенко и Порошенко

Газета.Ruвчера в 05:02

Владимир Зеленский официально объявил о вступлении в президентскую гонку на Украине

Эхо Москвы31.12.18 в 18:10

Зеленский заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины

RT на русском31.12.18 в 18:10

Украинский артист Зеленский заявил о намерении баллотироваться на пост президента

ТАСС31.12.18 в 17:51

Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

РИА Новости31.12.18 в 17:42
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Политика

WP: задержанного в Москве американца уволили из ВС США за воровство

Американец Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, служил в морской пехоте, откуда его уволили за воровство.
Обновлено вчера в 21:51
Политика

Власти Крыма сообщили об увеличении турпотока в регион из Китая

Обновлено вчера в 22:59
Политика

Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»

Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
Политика

Володин передал новому президенту Бразилии приветствие от Путина

"В ходе встречи нового президента с главами делегаций, прибывших для участия в инаугурации, состоялась беседа Болсонару с председателем Госдумы Володиным, в ходе которой председатель Госдумы передал поздравление и слова приветствия от президента России Владимира Путина", - сообщили в пресс-службе Госдумы.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

Япония не будет переселять россиян при передаче Курил

При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
Обновлено вчера в 07:46
Политика

Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»

Обновлено вчера в 19:43
Политика

Трамп пригласил партийных лидеров для обсуждения бюджета

Трамп отправил приглашение лидерам Демократической и Республиканской партий в Палате представителей и Сенате для обсуждения шатдауна – приостановки работы части правительственных учреждений из-за отсутствия решения по финансированию, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры

Обновлено вчера в 13:52
Армия и оружие

ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Украинские военные задержали в водах Черного моря судно под флагом Танзании. Его экипаж подозревается в перевозке незаконных грузов.
Обновлено вчера в 15:58
Политика

NASA продолжает планировать визит Рогозина в США

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает планировать возможный визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США, об этом сообщила пресс-секретарь организации Меган Пауэрс.
Обновлено вчера в 22:28
Политика

Зеленский выступил со вторым за сутки обращением к украинцам

Обновлено вчера в 12:49
Политика

Власти США применили слезоточивый газ против мигрантов

Американские пограничники во вторник применили слезоточивый газ с целью не допустить прорыва мигрантов из Мексики в США в районе города Тихуана.
Обновлено вчера в 22:26
Политика

В гостях у Болсонару: Помпео встретился с Нетаньяху

Решение Вашингтона о выводе войск из Сирии не отразится на сотрудничестве с Тель-Авивом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху на встрече в Бразилии.
Обновлено вчера в 17:42
Политика

Спутник НОРАД прекратил свое существование

Обновлено вчера в 21:02
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстрелах со стороны ВСУ

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные нарушили перемирие, обстреляв дом в городе Докучаевске.
Обновлено вчера в 10:58
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Владимир Зеленский
Украинский кинорежиссёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95». Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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