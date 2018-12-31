Политика
Зеленский заявил о намерении участвовать в выборах президента Украины
Зеленский заявил о намерении участвовать в выборах президента УкраиныИнфоросвчера в 04:38
По информации РИА "Новости", шоумен Владимир Зеленский заявил о намерении принять участие в выборах президента Украины в марте 2019 года.
Инфоросвчера в 04:38
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Владимир Зеленский официально объявил о вступлении в президентскую гонку на Украине
Эхо Москвы31.12.18 в 18:10
Зеленский заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины
RT на русском31.12.18 в 18:10
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WP: задержанного в Москве американца уволили из ВС США за воровство
Американец Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, служил в морской пехоте, откуда его уволили за воровство.
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Власти Крыма сообщили об увеличении турпотока в регион из Китая
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Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»
Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
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Володин передал новому президенту Бразилии приветствие от Путина
"В ходе встречи нового президента с главами делегаций, прибывших для участия в инаугурации, состоялась беседа Болсонару с председателем Госдумы Володиным, в ходе которой председатель Госдумы передал поздравление и слова приветствия от президента России Владимира Путина", - сообщили в пресс-службе Госдумы.
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Япония не будет переселять россиян при передаче Курил
При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
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Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»
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Политика
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Трамп отправил приглашение лидерам Демократической и Республиканской партий в Палате представителей и Сенате для обсуждения шатдауна – приостановки работы части правительственных учреждений из-за отсутствия решения по финансированию, сообщает Reuters.
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В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры
Обновлено вчера в 13:52
Армия и оружие
ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
Украинские военные задержали в водах Черного моря судно под флагом Танзании. Его экипаж подозревается в перевозке незаконных грузов.
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NASA продолжает планировать визит Рогозина в США
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Зеленский выступил со вторым за сутки обращением к украинцам
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Власти США применили слезоточивый газ против мигрантов
Американские пограничники во вторник применили слезоточивый газ с целью не допустить прорыва мигрантов из Мексики в США в районе города Тихуана.
Обновлено вчера в 22:26
Политика
В гостях у Болсонару: Помпео встретился с Нетаньяху
Решение Вашингтона о выводе войск из Сирии не отразится на сотрудничестве с Тель-Авивом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху на встрече в Бразилии.
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Политика
Спутник НОРАД прекратил свое существование
Обновлено вчера в 21:02
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстрелах со стороны ВСУ
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные нарушили перемирие, обстреляв дом в городе Докучаевске.
Обновлено вчера в 10:58