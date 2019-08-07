Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск от комбината питания к Киркорову о взыскании 81 889 руб. Он будет рассмотрен в упрощенном порядке без вызова сторон и судебного заседания. Истец и ответчик должны в письменном виде предоставить доказательства и необходимые документы до 27 августа.

Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова

Политика Немецкий сыщик пригрозил назвать виновников крушения рейса MH17 Немецкий детектив Йозеф Реш, который проводил частное расследование крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком, рассказал в интервью РИА Новости о готовности обнародовать свои выводы и назвать конкретные имена виновных, а также продемонстрировать «картинку» с американских спутников.

Культура У актера Валентина Гафта случился инсульт У 83-летнего актера театра и кино Валентина Гафта случился инсульт. Он был госпитализирован в одну из больниц Москвы неделю назад.

Политика В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Зеленским В Кремле подтвердили, что по инициативе Киева в среду состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран.

Общество Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.

Футбол Кокорин и Мамаев сыграют против профессионалов Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют Белгород» проведет матч в исправительной колонии №4 в Белгородской области против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Футбол Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.

Шоу-бизнес Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.

Футбол В качестве замены Чалова ЦСКА рассматривает Соболева По информации "СЭ", один из кандидатов на позицию форварда, которого рассматривает ЦСКА на замену Федору Чалову – нападающий "Крыльев" Александр Соболев.

Происшествия СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.

Происшествия Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург Пассажир рейса Симферополь – Петербург устроил дебош во время полета. Об этом сообщает МВД управления на транспорте, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес 59-летняя Лариса Вербицкая показала девичью фигуру на занятиях йогой Поклонники Ларисы Вербицкой восхищены ее стройностью и гибкостью. Лариса Вербицкая всерьез увлечена йогой.

Общество Женщинам в Барселоне разрешили купаться топлес В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес в любом муниципальном бассейне или водоеме.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко впервые показала подросшего сына Ведущая и блогер Регина Тодоренко в первый раз опубликовала снимок со своим подросшим сыном.

Технологии Российский самолет на водородной тяге презентуют на МАКС-2019 Разработанный в России самолет на водородной тяге «Сигма-4» впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019 в Московской области.

Армия и оружие Пентагон разрабатывает новую инсектицидную пропитку для формы Министерство обороны США изучает возможность замены репеллента от насекомых и инсектицида, которым пропитывается большинство видов военной формы.

Экономика Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа импортозамещения в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО).

Общество Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом В Росгидромете эксперты назвали причину аномальной погоды летом 2019 года. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Шоу-бизнес В Великобритании нашли двойника Брэда Питта. Он оказался строителем В Великобритании нашли двойника Брэда Питта. Это строитель Натан Мидс, которого с юности сравнивают с американским актером, сообщает Mirror.

Политика WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.

Футбол «Реал» предложил за Неймара 120 млн евро и Модрича Мадридский клуб сделал официальное предложение по бразильцу в размере 120 млн евро и бесплатного перехода в «ПСЖ» полузащитника Луки Модрича.