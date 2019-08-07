Общество
Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на КиркороваРБК 06:34
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск от комбината питания к Киркорову о взыскании 81 889 руб. Он будет рассмотрен в упрощенном порядке без вызова сторон и судебного заседания. Истец и ответчик должны в письменном виде предоставить доказательства и необходимые документы до 27 августа.
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WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России
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