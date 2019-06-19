Футбол
Денис Глушаков покинул «Спартак»Коммерсантъ 06:06
Ранее СМИ сообщили, что спортсмен в ближайшее время объявит о заключении контракта с ФК «Сочи». Глушаков играл за «Спартак» с 2013 года. В 2017-м он в статусе капитана команды стал чемпионом России.
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Политика
Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкой
В расследовании международной следственной группы (JIT) о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году приводится переписка российского военного с некой Анастасией.
Обновлено в 14:37
Политика
Россия сформировала делегацию для участия в ПАСЕ
На первом заседании летней сессии ПАСЕ 24 июня будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в регламент ассамблеи о защите полномочий национальных делегаций по трем основным вопросам: участие в работе ПАСЕ, голосование и выступления, а также приглашение к работе российской делегации.
Обновлено в 13:18
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Киркоров опубликовал кадры жесткой посадки своего самолета
Певец Филипп Киркоров показал жесткую посадку своего самолета S7 в Домодедово.
Обновлено в 04:34
Политика
Как погиб депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук
По факту ЧП возбуждено уголовное дело. В Киеве найден мертвым депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 09:27
Кино
Назван лучший исполнитель роли Бэтмена
За Энн Хэтэуэй проголосовали 26 процентов опрошенных. Выбирая лучшего исполнителя роли Джокера, 60 процентов назвали Хита Леджера.
Обновлено в 12:04
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Бизнесмена Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении
Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении.
Обновлено в 15:08
Политика
Меркель назвала условие снятия санкций с России
Обновлено вчера в 11:51
Футбол
Шюррле может продолжить карьеру в России
Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле может продолжить карьеру в России.
Обновлено в 10:27
Политика
В Киеве приняли к рассмотрению иск о регистрации «новой церкви»
Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о незаконности регистрации "новой церкви" Украины, сообщил в среду юридический отдел канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 13:17
Экономика
Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, по которому многодетные семьи в которых родился третий или последующий ребенок получат компенсацию ипотечного кредита на приобретение жилья.
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам
Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.
Обновлено в 12:00
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Футбол
Дмитрий Тарасов покинет «Локомотив»
Полузащитник Дмитрий Тарасов покинет московский "Локомотив". Вице-чемпионы России не будут продлевать контракт с 32-летним футболистом.
Обновлено в 11:37
Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»
США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
Обновлено в 14:25
Политика
Медведев посоветовал Кудрину работать, а не рассуждать о бедности
Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что главе Счетной палаты Алексею Кудрину следовало бы не рассуждать о бедности, а работать.
Обновлено в 12:26
Транспорт
В Воронеже перевозчики пригрозили остановить транспорт
Частные перевозчики Воронежа пригрозили транспортным бойкотом, если власти в ближайшее время не примут решения о повышении стоимости проезда в городских маршрутках с 17 до 25 руб. Владельцы автобусов аргументировали свои требования ростом цен на топливо и запчасти, а ключевой датой назвали понедельник, 1 июля.
Обновлено в 11:00
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Энергетика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Рудковскую затравили из-за нового Porsche. «Можно уже вертолет взять»
«Можно было бы уже и вертолет взять», — добавил olegkoteykin.
Обновлено в 14:05
Футбол
«ПСЖ» определился с суммой трансфера Неймара
"Пари Сен-Жермен" определился за трансфер бразильского нападающего Неймара, передает Le Parisien.
Обновлено в 15:29
Происшествия
После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело
В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21