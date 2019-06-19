Комбаров вслед за Глушаковым покинул «Спартак»Вести.Ru 08:42

Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров стал вторым игроком красно-белых, который покинул клуб в среду, 19 июня. Как и в случае с Денисом Глушаковым, "Спартак" расторг договор с Комбаровым по обоюдному соглашению.

Экономика ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR), в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).

Происшествия Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.

Происшествия У погибшего депутата Рады пропали ювелирные изделия Полиция проверяет информацию о пропаже ювелирных изделий у погибшего депутата Рады Дмитрия Тымчука, сообщает РИА "Новости".

Политика Медведев посоветовал Кудрину работать, а не рассуждать о бедности Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что главе Счетной палаты Алексею Кудрину следовало бы не рассуждать о бедности, а работать.

Интернет В Telegram добавят функцию геочата Отмечено, что в ближайшее время в мессенджере появится функция геочата.

Футбол «ПСЖ» определился с суммой трансфера Неймара "Пари Сен-Жермен" определился за трансфер бразильского нападающего Неймара, передает Le Parisien.

Авто Ford выпустит 9 новых внедорожников Еще в сентябре 2017 года Ford и Mahindra объявили о начале партнерства, а годом позже, в октябре 2018 года, автомобильные компании подписали два соглашения, касающихся совместного использования силовых установок и гибридных решений.

Технологии Детский контент на YouTube могут перенести в отдельное приложение Руководство популярного видеохостинга YouTube рассматривает возможность переноса детского контента в отдельное приложение, чтобы защитить детей от нежелательных материалов.

Армия и оружие Подозреваемый по делу о крушении MH17 назвал обвинения бредом Сергей Дубинский, который, по мнению международной следственной группы (JIT), причастен к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе, назвал обвинения в свой адрес бредом, сообщает BBC.

Политика Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.

Политика Компанию Huawei могут лишить её главного оружия в противостоянии с США Аналитики сходятся во мнении, что главным оружием Huawei могут стать патенты, коих у компании огромное количество.

Происшествия Четыре человека пострадали в массовой аварии на проспекте Ветеранов В результате массового ДТП пострадали четверо, в том числе ребенок. Известно, что серьезные травмы получил водитель «Лады».

Политика РФ сформировала делегацию в ПАСЕ Совет федерации 19 июня сформировал свою часть делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором "АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.

Технологии «Ростелеком» списал треть инвестиций в «Аврору» Согласно отчету, компаниям-разработчикам в 2018 г. удалось заработать 38 млн руб. и получить чистый убыток в 416 млн руб. Сейчас работает около 20000 смартфонов и планшетов с ОС "Аврора", подсчитал представитель "Ростелекома".

Футбол Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева Ранее нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун назвал празднование чемпионства «Зенита» в самолёте сумасшествием.

Политика Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.

Происшествия В Петербурге произошел пожар на территории завода «Советская звезда» Пожар произошел на территории завода «Советская звезда» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.

Политика Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.

Футбол Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».