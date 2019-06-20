Футбол
Дмитрий Комбаров покинул «Спартак» вслед за ГлушаковымРИА Новости вчера в 08:19
Футболист Дмитрий Комбаров покидает московский "Спартак", сообщается на сайте столичного клуба. Как отмечается, 32-летний защитник и руководство "Спартака" расторгли действующий контракт по соглашению сторон.
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Происшествия
Россиян предупредили о всплеске уличного насилия в Лондоне
Посольство России предупредило туристов о всплеске уличного насилия в Лондоне и попросила проявлять бдительность, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Помпео обратился к РФ на фоне доклада о крушении MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию привлечь к ответственности подозреваемых по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Обновлено вчера в 21:25
Экономика
Медведев предложил увеличить пособия на детей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с предложение увеличить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе.
Обновлено 18 июня в 11:58
Политика
США не конкретизировали предложение о соглашении вместо СВПД, заявили в МИД РФ
Рябков напомнил, что американский лидер Дональд Трамп чуть более года назад, когда объявлял о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил о намерении работать в направлении более широкого соглашения, которое охватывало бы и другие вопросы, помимо иранской сделки.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
На Сахалине построят новые военный госпиталь и служебное жилье
Планируется строительство нового современного госпиталя и нового воинского подразделения за счет передислокации частей, расположенных в других местах.
Обновлено в 01:54
Общество
В рейтинг лучших университетов планеты вошли 25 российских вузов
25 университетов России вошли в список лучших вузов мира: МГУ улучшил позиции.
Обновлено вчера в 01:47
Кино
«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры с новыми сценами
В кинотеатрах выйдет новая, раширенная версия блокбастера студии Marvel «Мстители: Финал». Об этом заявил глава студии Кевин Файги.
Обновлено вчера в 10:10
Хоккей
Кучеров признан самым ценным игроком минувшего сезона НХЛ
Российский форвард Никита Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи", вручаемого самому ценному игроку сезона НХЛ.
Обновлено в 00:23
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое после отравления интервью
Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов дал первое после выписки из НИИ имени Склифосовского интервью.
Обновлено 18 июня в 21:41
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу
Обновлено вчера в 20:35
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".
Обновлено вчера в 22:12
Общество
Больше половины россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года
Порядка 52% россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года, из них около трети (32%) - по причине недавнего трудоустройства, 15% - в силу отсутствия финансовых возможностей.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
В Раде осудили призыв Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ
Заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Украину «ошеломляет» смена риторики Запада после призыва президента Франции Эммануэля Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ.
Обновлено в 00:47
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб
Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в одну из местных больниц.
Обновлено в 02:25
Политика
Суд в США освободил купившего на eBay инструкции к F-16 россиянина
Суд в США назначил разработчику видеоигр из России Олегу Тищенко год и один день тюрьмы по делу о незаконном получении инструкций к истребителям, однако россиянина освободят и депортируют, так как он уже отбыл этот срок под арестом, следует из материалов в базе суда штата Юта.
Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Владимир Коренев: всесоюзная любовь, ревность жены и творческое забвение
В 1961 году на большие экраны вышел фильм «Человек-амфибия», который в один миг превратил молодого актера Владимира Коренева в секс-символ.
Обновлено в 02:00
Экономика
Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы
Какие возможности предоставляет участие в ИПК В соответствии с документом, с которым ознакомился РБК, участнику ИПК по достижении пенсионного возраста либо по истечении 30 лет с момента первого взноса (более ранний срок из двух) в общем случае назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 00:00
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено вчера в 05:29
Общество
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй признал вину в получении взяток
Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания в четверг признал свою вину в получении взяток, говорится в заявлении Верховной народной прокуратуры Китая.
Обновлено в 02:20
Футбол
Федун признался, что перед ним был выбор – уволить Карреру или выгнать игроков
Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему осенью 2018 года принял решение об увольнении итальянского тренера Массимо Карреры.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Под Челябинском столкнулись пассажирский автобус и бензовоз
Обновлено вчера в 15:16
Армия и оружие
В ЛНР заявили о расстреле пьяным командиром ВСУ своих подчинённых
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Поезд с оружием сошел с рельсов в США
Обновлено вчера в 16:06
Авто
Новый Volkswagen T-Roc Cabrio появился на видео
Новый кабриолет Volkswagen T-Roc Cabrio заметно отличается от компактного кроссовера, на базе которого он был построен.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Пензенский губернатор назвал причину конфликта в Чемодановке
Обновлено вчера в 04:43