Комбаров вслед за Глушаковым покинул «Спартак»Вести.Ru вчера в 08:42

Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров стал вторым игроком красно-белых, который покинул клуб в среду, 19 июня. Как и в случае с Денисом Глушаковым, "Спартак" расторг договор с Комбаровым по обоюдному соглашению.

Общество «Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова «Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.

Происшествия Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.

Политика Депутат Рады Бойко объяснил свой визит в Россию Украинский депутат, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко рассказал, зачем он ездил в РФ.

Армия и оружие США перебросят дополнительные ЗРК Patriot на Ближний Восток «Силы США в составе примерно одной тысячи человек включают батальон Patriot, пилотируемые и беспилотные разведывательные самолеты, военные самолеты и самолеты поддержки, а также другой сдерживающий потенциал», - сообщила она РИА Новости.

Армия и оружие В Иране заявили о сбитом разведывательном беспилотнике США Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник Global Hawk на юге Ирана, передает телеканал Press TV.

Происшествия Задержан похитивший почти 200 мобильных телефонов мужчина Задержан мужчина, похитивший почти 200 мобильных телефонов из салона связи в Москве.

Политика WP: Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы Президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.

Наука Ученые МГУ нашли новый способ лечения почечной недостаточности у новорожденных В пресс-службе подчеркнули, что проведенное исследование может стать основой для разработки нового препарата, направленного на лечение почечной и полиорганной недостаточности у младенцев.

Политика Следователи назвали имена подозреваемых в крушении MH17 Трое граждан РФ и один украинец, как полагает Совместная следственная группа (ССГ), причастны к крушению лайнера Malaysia Airlines в 2014 году на Украине.

Происшествия Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка Власти Пензенской области погасили кредит 34-летнего Владимира Грушина, погибшего в результате массовой драки, которая произошла 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области.

Футбол «ПСЖ» выставил ценник за Неймара Отмечается, что ни один клуб мира нынешним летом не сможет потратить эту сумму на переход Неймара, однако, ценник можно снизить, добавив в сделку других игроков потенциального покупателя.

Общество Названы регионы с наибольшим числом зарегистрированных браков Стало известно, в каких регионах России было зарегистрировано наибольшее количество браков в первом квартале 2019 года.

Здоровье Врачи рассказали, как летом не подхватить энтеровирус Летом в разы возрастает возможность подхватить энтеровирусную инфекцию, которая вызывает обезвоживание организма, сильную рвоту, понос и повышение температуры.

Шоу-бизнес Муж Бородиной просит Ксению «закончить войну» В настоящее время интернет-аудитория гадает, нужно ли написать что-то ободряющее ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной, которая, похоже, поссорилась со своим мужем Курбаном Омаровым.

Общество Плохой вкус чиновников отбросил Екатеринбург в прошлое Разные подходы к благоустройству превращают Екатеринбург в город контрастов.

Происшествия Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.

Экономика Сбербанк заявил о победе над мошеннической схемой В России фактически свели к нулю мошенническую схему с кражей денег с помощью установленных на банкоматы скиммеров, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Транспорт В России появится новый штраф для автомобилистов Российских автомобилистов могут начать штрафовать за неоплаченный проезд по платным трассам.

Экономика Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую разрабатывают Минфин и ЦБ и которая должна начать работать в следующем году, смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов.

Наука На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.