Футбол
Комбаров вслед за Глушаковым покинул «Спартак»Вести.Ru вчера в 08:42
Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров стал вторым игроком красно-белых, который покинул клуб в среду, 19 июня. Как и в случае с Денисом Глушаковым, "Спартак" расторг договор с Комбаровым по обоюдному соглашению.
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Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия
Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском
Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Депутат Рады Бойко объяснил свой визит в Россию
Украинский депутат, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко рассказал, зачем он ездил в РФ.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
США перебросят дополнительные ЗРК Patriot на Ближний Восток
«Силы США в составе примерно одной тысячи человек включают батальон Patriot, пилотируемые и беспилотные разведывательные самолеты, военные самолеты и самолеты поддержки, а также другой сдерживающий потенциал», - сообщила она РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:26
Футбол
Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть Парагвай
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года
Обновлено вчера в 10:32
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом разведывательном беспилотнике США
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник Global Hawk на юге Ирана, передает телеканал Press TV.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Задержан похитивший почти 200 мобильных телефонов мужчина
Задержан мужчина, похитивший почти 200 мобильных телефонов из салона связи в Москве.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
WP: Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.
Обновлено вчера в 21:29
Футбол
Дмитрий Комбаров: «„Спартак“ для меня был, есть и будет родным клубом, родным домом»
Обновлено вчера в 14:25
Наука
Ученые МГУ нашли новый способ лечения почечной недостаточности у новорожденных
В пресс-службе подчеркнули, что проведенное исследование может стать основой для разработки нового препарата, направленного на лечение почечной и полиорганной недостаточности у младенцев.
Обновлено 17 июня в 06:44
Политика
Следователи назвали имена подозреваемых в крушении MH17
Трое граждан РФ и один украинец, как полагает Совместная следственная группа (ССГ), причастны к крушению лайнера Malaysia Airlines в 2014 году на Украине.
Обновлено вчера в 08:19
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Поезд с оружием сошел с рельсов в США
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка
Власти Пензенской области погасили кредит 34-летнего Владимира Грушина, погибшего в результате массовой драки, которая произошла 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено вчера в 17:19
Футбол
«ПСЖ» выставил ценник за Неймара
Отмечается, что ни один клуб мира нынешним летом не сможет потратить эту сумму на переход Неймара, однако, ценник можно снизить, добавив в сделку других игроков потенциального покупателя.
Обновлено вчера в 18:06
Общество
Названы регионы с наибольшим числом зарегистрированных браков
Стало известно, в каких регионах России было зарегистрировано наибольшее количество браков в первом квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
Врачи рассказали, как летом не подхватить энтеровирус
Летом в разы возрастает возможность подхватить энтеровирусную инфекцию, которая вызывает обезвоживание организма, сильную рвоту, понос и повышение температуры.
Обновлено вчера в 22:10
Шоу-бизнес
Муж Бородиной просит Ксению «закончить войну»
В настоящее время интернет-аудитория гадает, нужно ли написать что-то ободряющее ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной, которая, похоже, поссорилась со своим мужем Курбаном Омаровым.
Обновлено вчера в 21:49
Футбол
Глушаков и Комбаров посетили матч «Сочи»
Обновлено вчера в 18:30
Общество
Плохой вкус чиновников отбросил Екатеринбург в прошлое
Разные подходы к благоустройству превращают Екатеринбург в город контрастов.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Сбербанк заявил о победе над мошеннической схемой
В России фактически свели к нулю мошенническую схему с кражей денег с помощью установленных на банкоматы скиммеров, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено вчера в 23:55
Хоккей
Андрей Василевский выиграл приз лучшему голкиперу сезона в НХЛ
Обновлено вчера в 21:55
Транспорт
В России появится новый штраф для автомобилистов
Российских автомобилистов могут начать штрафовать за неоплаченный проезд по платным трассам.
Обновлено в 00:44
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело после жалобы Путину на железную дорогу
Обновлено вчера в 22:29
Экономика
Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы
Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую разрабатывают Минфин и ЦБ и которая должна начать работать в следующем году, смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов.
Обновлено в 00:00
Наука
На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя
Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено вчера в 04:56
Общество
Десять тюменских выпускников получили высший балл на ЕГЭ по русскому
Обновлено вчера в 08:47
Футбол
Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
Обновлено вчера в 16:57