Футбол
Денис Глушаков ушел из «Спартака»Чистовик 10:41
Об уходе полузащитника объявил футбольный клуб. «Спартак» и полузащитник Денис Глушаков расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон.
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Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Экономика
Госдума РФ приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Государственная дума сегодня приняла в третьем, окончательном чтении закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, где родился третий ребенок или последующие дети.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП на трассе под Иркутском
Авария произошла в среду, 19 июня, около десяти часов вечера на 27 километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе.
Обновлено в 21:15
Хоккей
Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ
Российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров завоевал награду "Харт Трофи" как самый ценный игрок сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:43
Наука
Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
Обновлено в 08:07
Энергетика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Общество
Ilta-Sanomat (Финляндия): миллионы мух захватили российский поселок (Ilta-Sanomat)
Мухи, «захватившие» поселок Лазоревый в Свердловской области, вероятно, являются трупными мухами.
Обновлено в 18:00
Происшествия
В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома
В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон.
Обновлено в 16:21
Наука
Ученые из НИТУ «МИСиС» установили гибридный протез коту-инвалиду
Ученые из столичного института МИСиС установили гибридный протез коту-инвалиду.
Обновлено в 16:43
Происшествия
Рыбаки из КНДР пытались задержать российскую яхту в Японском море
Неизвестное судно, предположительно принадлежащее северокорейским рыбакам, предприняло попытку задержать российскую яхту в Японском море.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Прокуратура организовала проверку из-за отравления детей в «Самородке»
В связи с сообщениями в СМИ о массовом отравлении детей в детском лагере «Самородок» на Арахлее прокуратура организовала проверку.
Обновлено в 20:49
Политика
WP: Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.
Обновлено в 21:29
Происшествия
Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении
Позднее Аверьянов сообщил РБК, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс».
Обновлено в 16:05
Общество
СМИ узнали о планах Абрамовича купить самую дорогую виллу в Израиле
Бизнесмен Роман Абрамович намерен купить самую дорогую виллу в Израиле.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста пришел на ее похороны
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено в 12:58
Экономика
Вместо пособия в 50 рублей семьи с детьми получат 10 тысяч. Но не все
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил заменить пособие по уходу за ребенком возрастом от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума (в среднем по регионам составляет около 10 тысяч рублей).
Обновлено в 04:18
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Квартиру погибшего депутата Рады Тымчука ограбили
Из квартиры погибшего депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука пропали драгоценности.
Обновлено в 21:19
Транспорт
В России может появиться новый штраф для автомобилистов
Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".
Обновлено в 22:12
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе
Обновлено в 21:49
Общество
«Это моё решение»: мэр Новокузнецка разъяснил, зачем резко повышать плату за коммунальные услуги
В этот вторник депутаты поддержали идею главы Новокузнецка о резком повышении цен за коммунальные услуги.
Обновлено в 22:53
Авто
Российский авторынок в мае упал на 18%
По данным регистрации автомобилей, в мае 2019 года продажи автомобилей в России упали на 18% и составили 124,5 тысячи единиц.
Обновлено в 03:08
Авто
В Новой Зеландии продают праворульный ВАЗ-2107 за 6 тыс. долларов
В Новой Зеландии выставили на продажу праворульный ВАЗ-2107 с 2,0-литровым мотором от Fiat.
Обновлено в 21:31
Политика
В ДНР и ЛНР оценили условие Киева о снятии экономической блокады
В самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках прокомментировали позицию представителя Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кучмы о снятии экономической блокады.
Обновлено в 20:20
Происшествия
В ДТП с автобусом в Челябинской области погибли два пассажира
В результате аварии с участием рейсового автобуса, бензовоза и катка, произошедшей на трассе М5 «Урал» в Челябинской области, погибли два пассажира.
Обновлено в 11:01