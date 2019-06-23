Комбаров рассказал, почему ушел из «Спартака»Нева Спорт 12:18

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о причинах ухода из команды. По словам Комбарова, ему неприятно уходить из «Спартака», но его не устраивает роль второго плана, и с этой точки зрения игрок не жалеет об уходе.

Комбаров рассказал, почему ушел из «Спартака»

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