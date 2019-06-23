Футбол
Комбаров рассказал, почему ушел из «Спартака»Нева Спорт 12:18
Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о причинах ухода из команды. По словам Комбарова, ему неприятно уходить из «Спартака», но его не устраивает роль второго плана, и с этой точки зрения игрок не жалеет об уходе.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:51, Вашингтон
Политика
Назвавшая Россию оккупантом президент Грузии ждет туристов из РФ
Грузинский президент Саломе Зурабишвили сказала, что антироссийские настроения на территории страны не должны оказывать влияние на желание россиян приезжать, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:31
Автоспорт
Норрис, Риккардо и Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции
Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо и финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции для обсуждения спорных эпизодов на финальном круге гонки.
Обновлено в 11:29
Политика
Кинотеатры в Тбилиси перестали показывать фильмы на русском языке
«С 20 июня во всех кинотеатрах Тбилиси фильмы и анимацию с русским переводом больше показывать не будут», — отметили в организации.
Обновлено в 12:33
Общество
В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов
Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено в 12:01
Общество
На следующей неделе в Москву придет осенняя погода
На будущей неделе Москву ждет резкое похолодание - синоптики обещают, что к пятнице температура опустится до сентябрьских значений.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева задумалась о втором ребенке
Пользователи социальных сетей предложили ей не медлить и родить девочку.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Российская студентка спасла тонущих детей и погибла
Студентка из Вологды Елизавета Дружинина спасла троих тонувших детей и погибла. Об этом сообщили ТАСС в главном управлении МЧС по региону.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП с участием трех машин на севере Москвы
В Москве на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе улицы Нижняя Масловка произошла дорожная авария с участием трех машин, один человек пострадал, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.
Обновлено в 12:15
Кино
Фильм Лунгина «Братство» получил награду на фестивале в Шанхае
Фильм российского режиссера Павла Лунгина «Братство» получил на 22-м Шанхайском международном кинофестивале награду в номинации «Лучший сценарий».
Обновлено в 09:48
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено в 07:41
Спорт
Российские гимнастки завоевали еще одно золото Европейских игр
Обновлено в 12:04
Кино
Кевин Костнер раскрыл секрет постера к фильму «Телохранитель»
Обновлено в 11:28
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Наташа Королева призналась, что не готовит для Тарзана
В разговоре с ведущим Максимом Галкиным певицы призналась, что не готовит для любимого мужа Тарзана.
Обновлено в 07:52
Политика
США объявили об ужесточении санкций против Ирана
Американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что страна введет новые санкции против иранской стороны за то, что она сбила беспилотник Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:26
Политика
Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Драка на Среднем Урале закончилась смертью и беспорядками
По данным следователей, причиной смерти свердловчанина стало сердечное заболевание, а не результат побоев.
Обновлено в 08:53
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров
В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище прошли 138 выпуск молодых офицеров и десятый выпуск прапорщиков.
Обновлено в 04:20
Авто
Названы лучшие подержанные иномарки за 200 тысяч рублей
Эксперты назвали пятерку лучших подержанных автомобилей для покупателей, которые не могут позволить себе покупку дороже 200 тысяч рублей.
Обновлено в 10:41
Политика
Зеленскому предложили разблокировать российские соцсети на Украине
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей и сайтов.
Обновлено в 12:07
Общество
Купание на пляже «Левобережный» приостановлено
Обновлено в 10:57
Политика
В Праге проходит крупнейшая за 30 лет акция протеста
В столице Чехии в воскресенье проходит очередная антиправительственная демонстрация - ее называют самой массовой за последние чуть ли не тридцать лет.
Обновлено в 12:27
Футбол
Крицюк рассказал о состоянии Классона
Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк на своей странице в Instagram рассказал о здоровье полузащитника команды Виктора Классона.
Обновлено в 12:06
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
В Чечне пояснили слова Кадырова о расстоянии до Тбилиси в 200 км
Ранее Кадыров заявил, что с тревогой наблюдает за событиями в Грузии, отметив, что Тбилиси и Грозный разделяют «всего 200 км».
Обновлено в 12:16
Единоборства
Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга
Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.
Обновлено вчера в 07:45