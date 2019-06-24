Футбол
Комбаров подпишет контракт с «Крыльями Советов»Metaratings 06:45
Об уходе защитника из «Спартака» стало известно на прошлой неделе. Комбаров сыграл за «Спартак» в общей сложности 274 матча, забил 27 голов и отдал 44 голевые передачи. Сбор «Крыльев Советов» в Австрии пройдет с 24 июня по 7 июля.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:58, Вашингтон
Политика
Делегация Украины осталась без поддержки Зеленского в ПАСЕ
Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в твиттере заявила, что украинская делегация в ПАСЕ не получила поддержки со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 20:52
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 10:03
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Экономика
Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля
С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено в 14:14
Происшествия
В Московском уголовном розыске массово сократят начальников
В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.
Обновлено в 18:38
Экономика
Зарубежные экономисты предупредили о финансовом кризисе в России
В России может начаться новый финансовый кризис из-за распространения дешёвых кредитов и роста имущественного расслоения.
Обновлено в 11:41
Здоровье
Туристка сломала ноготь в отпуске и заплатила 2,5 тысячи долларов за его лечение
Туристка из Австралии сломала ноготь в отпуске и заплатила 2,5 тысячи долларов за его лечение.
Обновлено в 15:01
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Политика
Филарета лишили права управления епархией
«Принимая во внимание личные заслуги в прошлом перед церковью, можно констатировать, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишается канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией», — объявил спикер Киевской митрополии ПЦУ Зоря журналистам решение синода (цитата по ТАСС).
Обновлено в 08:44
Общество
Новый глава краевой инспекции стройжилнадзора рассказал о тонкостях работы с жильцами, УК и застройщиками
Люди обращаются в инспекцию зачастую потому, что у них появились вопросы, на которые не все управляющие компании и ТСЖ смогли правильно, грамотно, а главное доходчиво ответить.
Обновлено в 20:34
Космос
NASA подтвердило наличие возможной жизни на Марсе
NASA подтвердило сообщения СМИ о том, что учены обнаружили в атмосфере Марса метан, который обычно говорит о наличии живых организмов.
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Германии из-за двух бомб времен войны эвакуировали 2,5 тыс. человек
В немецком городе Гисен (земля Гессен) обнаружили два снаряда времен Второй мировой войны, в результате чего были эвакуированы 2,5 тыс. человек.
Обновлено в 20:15
Космос
Кольца вокруг озер Титана могут состоять из уникальных минералов
Специалисты предположили, что новый минерал может участвовать в образовании колец вокруг озер Титана, которые состоят из углеводорода.
Обновлено в 20:20
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к мысу Перовского
Обновлено в 20:12
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено в 10:39
Игры
Спустя более чем 9 лет Heavy Rain добралась до РС
В России Heavy Rain на РС продаётся за 782 рубля после недавнего повышения цены.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиози
Обновлено в 13:16
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что собирается уйти в отставку.
Обновлено в 12:11
Общество
На Сахалине в водопроводной воде нашли вирус гепатита А
В городе Оха Сахалинской области семью из трех человек госпитализировали с гепатитом А. При проверке водопроводной воды две пробы из четырех оказались положительными на вирус.
Обновлено в 04:57
Общество
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Футбол
«Спартак» просматривает футболиста «Вольфсбурга»
Московский футбольный клуб «Спартак» просматривает полузащитника резервной команды немецкого «Вольфсбурга» Малкольма Баду.
Обновлено в 16:48
Авто
Новый Renault Duster лишится дизельных моторов
Новое поколение Renault Duster, которое появится в 2023 году останется без дизельных моторов.
Обновлено в 15:51
Общество
Сталлоне раскритиковали за дорогостоящие фото с фанатами
Сильвестра Сталлоне раскритиковали за участие в мероприятиях, организаторы которых берут с фанатов значительные суммы денег за фотографии с актером, сообщает The Independent.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено в 15:09
Кино
Сэмюэл Л. Джексон нашел ошибку на постере «Человека-паука»
Актер Сэмюэл Л. Джексон, исполнитель роли Ника Фьюри в фильмах Marvel, нашел ошибку на одном из постеров фильма "Человек-паук: Вдали от дома".
Обновлено в 20:05
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США
Пограничная служба США обнаружила тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 18:05