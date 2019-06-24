Футбол

Комбаров подпишет контракт с «Крыльями Советов»Metaratings 06:45

Об уходе защитника из «Спартака» стало известно на прошлой неделе. Комбаров сыграл за «Спартак» в общей сложности 274 матча, забил 27 голов и отдал 44 голевые передачи. Сбор «Крыльев Советов» в Австрии пройдет с 24 июня по 7 июля.
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Источник: Комбаров договорился о переходе в «Крылья Советов»

Советский спорт07:08

Шейдаев во вторник присоединится к «Крыльям Советов» на сборе в Австрии

Sport24.ru08:04

Комбаров летит на сбор с «Крыльями»

Спорт-Экспресс07:10

СМИ: Дмитрий Комбаров присоединится к «Крыльям Советов» на сборе в Австрии

КП - Самара07:39

Гендиректор «Крыльев» рассказал о будущем Полуяхтова

Матч ТВ09:33

Генеральный директор «Крыльев Советов» прокомментировал информацию о подписании Дмитрия Комбарова

Спорт день за днем08:08

Источник: Д. Комбаров подпишет контракт с «Крыльями Советов»

Чемпионат07:02
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«Принимая во внимание личные заслуги в прошлом перед церковью, можно констатировать, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишается канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией», — объявил спикер Киевской митрополии ПЦУ Зоря журналистам решение синода (цитата по ТАСС).
Обновлено в 08:44
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Новый глава краевой инспекции стройжилнадзора рассказал о тонкостях работы с жильцами, УК и застройщиками

Люди обращаются в инспекцию зачастую потому, что у них появились вопросы, на которые не все управляющие компании и ТСЖ смогли правильно, грамотно, а главное доходчиво ответить.
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В немецком городе Гисен (земля Гессен) обнаружили два снаряда времен Второй мировой войны, в результате чего были эвакуированы 2,5 тыс. человек.
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Комары чаще кусают чистых мужчин

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Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиози

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Дмитрий Комбаров
Российский футболист
Российский футболист, защитник и полузащитник московского «Спартака». Брат-близнец Кирилла Комбарова. Участник чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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