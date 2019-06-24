Футбол

Дмитрий Комбаров поедет на сбор с «Крыльями Советов»Волга Ньюс 08:53

Экс-защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отправится на сбор в Австрию с "Крыльями Советов", сообщает sportsdaily.ru. Данную информацию в телефонном разговоре с изданием не стал опровергать гендиректор самарского клуба Виталий Шашков.
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Источник: Комбаров договорился о переходе в «Крылья Советов»

Советский спорт07:08

Шейдаев во вторник присоединится к «Крыльям Советов» на сборе в Австрии

Sport24.ru08:04

Источник: Д. Комбаров подпишет контракт с «Крыльями Советов»

Чемпионат07:02

Sport24: Комбаров подпишет контракт с «Крыльями Советов» и присоединится к команде на сборах в Австрии

Sports.ru07:42

Гендиректор «Крыльев» рассказал о будущем Полуяхтова

Матч ТВ09:33

Комбаров летит на сбор с «Крыльями»

Спорт-Экспресс07:10

Генеральный директор «Крыльев Советов» прокомментировал информацию о подписании Дмитрия Комбарова

Спорт день за днем08:08
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Политика

Грузия подсчитала убытки от «туристического эмбарго» со стороны России

Грузинские аналитики назвали цену «туристического эмбарго» со стороны России. Речь идет об огромной сумме в 100 млн долларов.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Число пострадавших из-за ЧП на юге Казахстана увеличилось до 46

Число пострадавших в результате происшествия в воинской части на юге Казахстана достигло 46.
Обновлено в 08:17
Культура

Роман Бабаян стал главредом радиостанции «Говорит Москва»

Коллеги выдержали паузу, а сегодня стало известно, что Роман Бабаян, журналист и ведущий программы "Право голоса" на канале "ТВ Центр", приступит к выполнению обязанностей, которыми ранее занимался Доренко, то есть займет пост главреда.
Обновлено в 09:43
Общество

Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию

ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

МВД Грузии отстранило от службы десять разгонявших митинги полицейских

Обновлено в 09:46
Футбол

Глушакову предложили работу в женском футболе

Защитник женской команды ЦСКА Ксения Коваленко предложила экс-хавбеку московского "Спартака" Денису Глушакову новую работу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Германии два истребителя столкнулись в воздухе

Обновлено в 08:46
Наука

Палеонтологические данные поведали о расцветах млекопитающих в мезозое

Ученые из Вашингтонского университета и Филдовского музея естественной истории обобщили палеонтологические данные последних десятилетий и заключили, что история млекопитающих делится на три важных периода.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности

Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.
Обновлено в 04:18
Политика

В Грузии кинотеатры приостановили показ фильмов на русском языке

Что еще известно: С 20 июня в Тбилиси проходят масштабные акции протеста, поводом для которых стало выступление в грузинском парламенте российского депутата Сергея Гаврилова.
Обновлено вчера в 15:49
Наука

Алкоголь оказался вреден даже в малых дозах

Эксперимент показал, что даже небольшие порции, к примеру, бокал вина или пива, влияют на чувство свободы воли, то есть ощущение контроля над своими действиями.
Обновлено в 06:38
Наука

Ученый рассказал, как комары выбирают себе «жертву» для укуса

Обновлено в 05:07
Политика

Силовиков на Украине осудили за танцы под песню «Офицеры, россияне»

Обновлено в 10:06
Кино

Том Холланд и Джейк Джилленхол назвали свой любимый фильм Marvel

Джилленхол в фильме «Человек-паук: Вдали от дома» сыграл роль главного злодея Мистеро. Мировая премьера картины запланирована на 28 июня.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Младенца нашли в подъезде дома в Тайшете Иркутской области

В городе Тайшете в Иркутской области в подъезде одного из домов нашли двухмесячную девочку. Ребенка обнаружила местная жительница.
Обновлено в 07:47
Футбол

«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса

«Ньюкасл Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды.
Обновлено в 07:43
Общество

В Екатеринбурге выпускница гимназии набрала 400 баллов на ЕГЭ

Девушка набрала максимальный балл по физике, информатике, математике и русскому языку Выпускница гимназии № 9 в Екатеринбурге Анастасия Пределина набрала 400 баллов по итогам ЕГЭ, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Подмосковье арестовали обвиняемую в убийстве директора ТЦ

Следователи задержали женщину, обвиняемую в убийстве директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья.
Обновлено в 09:15
Футбол

Паршивлюк перешел в московское «Динамо»

Обновлено в 09:46
Политика

Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией

Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Политика

Путин продлил действие продэмбарго на западные товары

Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Фатеева заявила, что «вроде пока жива»

84-летняя киноактриса Наталья Фатеева, которая в настоящий момент восстанавливается после операции по замене шейки бедра, заявила, что "пока жива".
Обновлено в 04:49
Происшествия

Депутат Госдумы Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом в Москве

Депутат Госдумы Николай Герасименко сообщил, что в воскресенье на Ленинском проспекте в Москве в его машину врезался мотоциклист.
Обновлено в 07:08
Музыка

Филипп Киркоров разделся в новом провокационном клипе

Король российской эстрады Филипп Киркоров презентовал новый клип на композицию «Стеснение пропало».
Обновлено в 08:00
Политика

Грузинские депутаты собрались в Москву

Глава комитета Госдумы Леонид Калашников парламентарии Грузии собрались приехать в Москву, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:17
Здоровье

Врач назвала внешние признаки онкологии

Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В Заполярье в морге перепутали тела трех покойниц

Обновлено в 03:51
Политика

В Кремле назвали условие снятия ограничений с Грузии

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной отмене ограничений в отношении Грузии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 06:36
Политика

В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России

Участники сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказались обсуждать вопрос о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов, сообщает 24 июня ТАСС.
Обновлено в 08:23
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Дмитрий Комбаров
Российский футболист
Российский футболист, защитник и полузащитник московского «Спартака». Брат-близнец Кирилла Комбарова. Участник чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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