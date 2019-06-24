Дмитрий Комбаров поедет на сбор с «Крыльями Советов»Волга Ньюс 08:53

Экс-защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отправится на сбор в Австрию с "Крыльями Советов", сообщает sportsdaily.ru. Данную информацию в телефонном разговоре с изданием не стал опровергать гендиректор самарского клуба Виталий Шашков.

Дмитрий Комбаров поедет на сбор с «Крыльями Советов»

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