Спорт

Комбаров поддержал популярный флешмоб и откупорил бутылку ударом мячаТК Звезда 05:32

Защитник футбольного клуба «Арсенал» из Тулы Кирилл Комбаров принял участие в Bottle Cap Challenge - набирающим популярность флешмобом в Сети, суть которого сводится к необходимости открыть бутылку ударом ноги. Являясь профессиональным футболистом Комбаров использовал для этого мяч.
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Ибрагимович открутил крышку бутылки ударом ноги с разворота

Lenta.ruвчера в 14:00

Ибрагимович принял участие в Bottle cap challenge

Матч ТВвчера в 03:06

Кирилл Комбаров принял участие в популярном флешмобе

Евро-футбол.рувчера в 09:19

Кирилл Комбаров эффектно открыл бутылку мячом. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 09:17

Одним ударом: сибирячка приняла участие в Challenge и открыла бутылку ногой

КП - Новосибирсквчера в 05:20

Футболист «Арсенала» Комбаров открыл бутылку мячом, приняв участие в модном челлендже

Sport24.ruвчера в 09:06

Ибрагимович принял участие в Bottle cap challenge

Sportbox.RUвчера в 03:06
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Общество

Рождественская ярмарка Петербурга пройдет на Манежной площади

Администрация Петербурга проведет рождественскую ярмарку 2019-2020 на Манежной площади и прилегающих к ней улицах, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Обновлено в 05:17
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Папа Римский заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине

По слова понтифика, военный конфликт на Украине усугубляется пропагандистскими фальсификациями и религиозными манипуляциями.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

В Москве задержан продававший дипломы ректор

Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
Обновлено в 04:04
Происшествия

В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв

Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.
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Шоу-бизнес

Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов

Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.
Обновлено в 04:50
Происшествия

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

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Происшествия

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Обновлено в 02:42
Происшествия

Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн

Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Политика

Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»

Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Общество

В России захотели создать аналог «Википедии»

Ранее сообщалось, что Википедия признала Крым частью России.
Обновлено в 02:31
Гаджеты

Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток

Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Баскетбол

«Барселона» объявила о подписании баскетболиста Миротича

До переезда в НБА Миротич играл за мадридский «Реал». Ранее «Фенербахче» объявил о подписании контракта с экс-баскетболистом ЦСКА де Коло.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Следователи нашли родителей избитой в Ингушетии девочки

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки найдена, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 04:22
Общество

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Пара объявила о разводе в январе 2019 года.
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Шоу-бизнес

Чехова прокомментировала слухи о своем желании сделать пластику

Наблюдая за путешествием Анфисы по Северной Кореи, недоброжелатели решили, что телеведущая собирается сделать пластическую операцию.
Обновлено в 06:32
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил в субботу ТАСС, что на борту катамарана, перевернувшегося в акватории Черного моря в районе поселка Джубга вечером в пятницу, по уточненным данным, находились 55 человек.
Обновлено в 01:46
Авто

Составлен рейтинг самых крутых автомобилей в гараже Джереми Кларксона

Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и бессменный ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.
Обновлено в 01:43
Общество

Росстат назвал регионы с самым большим количеством разводов

Наибольшее число разводов за январь - апрель 2019 года зарегистрировано в Сахалинской области, Карелии, и Ненецком автономном округе (НАО), свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес

Яна Рудковская заявила, что не готова стать бабушкой

Как рассказала Яна Рудковская, остальные двое сыновей пока своих девушек домой не приводили, лишь показывали снимки с возлюбленными.
Обновлено вчера в 13:25
Футбол

ФКСБ лишен победы в КЕЧ и 21 чемпионства в Румынии

В 2017 году наиболее титулованный клуб страны "Стяуа" в связи с конфликтом интересов сменил название на ФКСБ и стал правопреемником всех завоеванных трофеев.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Минобороны усилит группировку в подтопленных районах Иркутской области

Обновлено в 05:52
Происшествия

Задержанных сотрудников ФСБ арестовали по делу о разбое

4 июля источник РБК сообщил, что в Москве задержаны три сотрудника спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел" и два офицера банковского управления "К". По данным источника "Ведомостей" в банковских кругах, 10 июня сотрудники ФСБ совершили нападение на бизнесмена, который принес в один из московских банков 136 млн рублей, чтобы внести их на депозит.
Обновлено вчера в 09:00
Политика

Эрдоган призвал Хафтара прекратить боевые действия в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам встречи с главой заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем обратился к командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалу Халифе Хафтару с призывом завершить боевые действия.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге под тройной залп почетного караула, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:13
Футбол

Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»

Игроки петербургского "Зенита" Роберт Мак и Лука Джорджевич могут перейти в казанский "Рубин", сообщает "Бизнес Online".
Обновлено в 06:02
Политика

Журналист из США восхитился Крымом

Журналист из Соединенных Штатов Джефф Опдайк написал в газете Los Angeles Times статью, в которой он призвал ездить в Крым.
Обновлено в 04:17
Общество

В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп

В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
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Политика

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Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп единственный политик, способный решить вопрос строительства газопровода «Северный поток-2» в пользу Незалежной.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

Алибасов и Федосеева-Шукшина спешно уезжают из России

Обновлено в 02:36
Общество

Федор Конюхов на экспериментальном самолете достиг Крыма

Российский путешественник Федор Конюхов на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, достиг Крыма, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено в 04:21
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