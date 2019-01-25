Футбол
Комбаров не сыграет с «Зенитом», участие в матче Адриано под вопросомSports.ru 03:09
Защитник Дмитрий Комбаров занимается в зале и игру пропустит. Нападающий Луис Адриано работает в общей группе, но решение о его участии в матче еще не принято. Полузащитник Роман Зобнин также работает в общей группе.
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«Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч Кубка «Матч Премьер» 25 января 2019 года
LiveSport.ru23 января в 20:29
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Футбол
«Монако» временно отстранил Анри от работы главного тренера
Футбольный клуб "Монако" временно отстранил Тьерри Анри от исполнения обязанностей главного тренера, сообщается на сайте команды.
Обновлено вчера в 13:47
Футбол
«Тамбов» взял в аренду у ЦСКА Хосонова
Обновлено в 02:40
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Эден Азар не обращает внимание на критику Маурицио Сарри
Полузащитника «Челси» Эдена Азара не злит критика со стороны главного тренера команды Маурицио Сарри. Хавбек не обращает на нее внимание.
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Рамос: наслаждаюсь моментом, когда пробиваю пенальти «паненкой»
Буду пробивать пенальти ещё, но не могу исполнять их таким образом постоянно.
Обновлено вчера в 21:21
Футбол
Денис Суарес хочет уйти из «Барселоны» в «Арсенал»
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Ярослав Ракицкий покинул «Шахтер»
Как стало известно «Спорту День за Днем», 29-летний центральный защитник Ярослав Ракицкий покинул расположение тренировочного сбора «Шахтера» в Турции.
Обновлено в 01:43
Футбол
Роналду могут лишить государственных наград Португалии
Обновлено вчера в 22:12
Футбол
Определены составы групп на Кубок Америки-2019 по футболу
Стали известны составы групп на Кубок Америки по футболу 2019 года, сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter.
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Футбол
Липпи покинул пост главного тренера сборной Китая по футболу
Итальянский специалист Марчелло Липпи покинул пост главного тренера сборной Китая по футболу .
Обновлено в 00:34
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Олег Кононов: «Мы боремся с нецензурной бранью в „Спартаке“»
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, что пытается бороться с нецензурной лексикой в команде.
Обновлено в 04:19
Футбол
Кухарчук, покинувший «Томь», стал игроком «Химок»
Последним клубом Кухарчука была «Томь», в составе которой форвард провел 37 матчей и забил 11 голов.
Обновлено в 02:19
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Стураро перешел из «Ювентуса» в «Дженоа»
Напомним, Стураро уже выступал за "Дженоа" до 2015 года, после чего перешел в "Ювентус". Official: Stefano Sturaro moves to Genoa on loan.
Обновлено вчера в 20:37
Футбол
«Челси» презентует Игуаина за 15 минут до матча с «Тоттенхэмом»
"Челси" презентует новичка команды Гонсало Игуаина перед ответным матчем 1/2 финала Кубка лиги против "Тоттенхэма".
Обновлено вчера в 13:55
Футбол
Венгер может стать спортивным директором ПСЖ
Руководство клуба недовольно работой Антеро Энрике и может заменить его на бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.
Обновлено вчера в 15:33
Футбол
Лам стал почетным гражданином Мюнхена. Первым среди спортсменов
Известный немецкий футболист, чемпион мира в составе сборной Германии и восьмикратный чемпион страны с "Баварией" Филипп Лам стал почетным гражданином Мюнхена.
Обновлено в 03:59