Комбаров не сыграет с «Зенитом», участие в матче Адриано под вопросомSports.ru 03:09

Защитник Дмитрий Комбаров занимается в зале и игру пропустит. Нападающий Луис Адриано работает в общей группе, но решение о его участии в матче еще не принято. Полузащитник Роман Зобнин также работает в общей группе.

Комбаров не сыграет с «Зенитом», участие в матче Адриано под вопросом

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