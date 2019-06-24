Комбаров летит на сбор с «Крыльями Советов»Нева Спорт 08:44

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров оправляется готовится к сезону с «Крыльями Советов» на сборе в Австрии. Как отмечает «Спорт-Экспресс», левоногий игрок пока не подписал контракт с самарским клубом. Команда Миодрага Божовича начинает готовится к сезону сегодня.

Комбаров летит на сбор с «Крыльями Советов»

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